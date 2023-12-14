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Kültür

Macar yönetmen Kristof Deak, 11. Boğaziçi Film Festivali'nde ustalık dersi verdi

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 11. Boğaziçi Film Festivali kapsamında Macar yapımcı, yönetmen ve senarist Kristof Deak, "Oscar Ödüllü Kısa Film Nasıl Yapılır" konulu ustalık dersi verdi.

Ömer Faruk Yıldız  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Macar yönetmen Kristof Deak, 11. Boğaziçi Film Festivali'nde ustalık dersi verdi Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Atlas 1948 Sinema'da yapılan etkinlik öncesinde yönetmen Deak'ın Oscar ödüllü "Sing" adlı kısa filmi gösterildi.

Gösterimin ardından konuşan Deak, filmin arka planına ilişkin, "Daha iyi bir dünya istiyoruz. Benim filmimde olduğu gibi. Bazı hikayeler aklınızda daha çok kalır. Bugün bununla ilgili biraz konuşacağız. Çünkü, dramatik hikayeler sizinle kalıyor. Bu filmde izleyenlere bir etki bırakmak istemiştim aslında." dedi.

Deak, Sing'in evrensel bir deneyim filmi olduğuna dikkati çekerek, "İki küçük tatlı kızın hikayesinden çok daha geniş bir kitleye ulaşmak istedik. İnsanların bir araya gelebileceği bir dünya düşündüm. Sing çocuk filmi değil, toplumsal bir konuyu ele alan bir film." diye konuştu.

Filminin ortaya çıkışına dair Deak, şunları kaydetti:

"İsveçli bir arkadaşım bana hikayesini anlatmıştı. Okul korosundayken tek başına şarkı söylememesi istenmiş, oradaki tek kötü sesin kendisinin olduğunu düşünmesi istenmiş. Oradaki çocukların hepsi bu şekilde düşünüyormuş. Bana anlatılan bu hikayeyi film yapmak istedim. Çocuklar bu filmde küçük tatlı bir intikam alıyorlar. Film de böyle ortaya çıktı."

Macar yönetmen ayrıca "Best Game Ever", "Captives" ve "The Grandson" filmleri üzerine de konuşarak bu yapımların senaryolarının ortaya çıkışıyla ilgili detayları aktardı.

Filmlerinde gerçek konulardan esinlendiği ve adaletsizliğe değindiğini vurgulayan Deak, "Filmlerin hikayelerinde tatlı intikamlar alıyorum. İntikam iyi hissettirmemeli ama tatlı intikamlar iyi hissettirebilir." ifadesini kullandı.

Deak, filmlerinin hepsinde yetenekli oyuncularla çalıştığını belirterek, "Doğru oyuncuların doğru rollerde olmasına dikkat ettik. Çok fazla prova yaparak oyuncuların iç güdülerine güvenerek ortaya iyi bir sonuç çıkarabiliyorsunuz." dedi.

Sinemacı olmak isteyenlere tavsiyelerde de bulunan Deak, yönetmenin her yaştan oyuncuyla göz mesafesinde konuşması ve onlarla bir meslektaş gibi iletişim kurması gerektiğini dile getirdi.

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