Dolar
41.97
Euro
48.66
Altın
4,025.38
ETH/USDT
3,710.00
BTC/USDT
106,824.00
BIST 100
10,837.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"Le Trio Joubran" müzik grubu, Ankara'da "Filistin Dayanışma Konseri" verecek

Filistinli kardeşlerden oluşan "Le Trio Joubran" müzik grubu, 13 Kasım'da Ankara'da "Filistin Dayanışma Konseri" verecek.

Fatma Nur Candan  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
"Le Trio Joubran" müzik grubu, Ankara'da "Filistin Dayanışma Konseri" verecek

Ankara

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'daki konserde, üç kardeş, ut performanslarıyla Filistin halkının yaşadığı "sürgün, umut ve özgürlük" temalarını sahneye taşıyacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Müzik hayatına 2004'te başlayan grup, ut ile geleneksel Filistin müziklerini yorumluyor. Türkiye'de ilgiyle takip edilen grup, uluslararası alanda da eserleriyle beğeni topluyor.

"Le Trio Joubran", bu konserle, sanatın birleştirici gücü aracılığıyla barışa ve halkların kardeşliğine dikkati çekmeyi amaçlıyor.

Konserde, Filistin Devleti Ankara Büyükelçiliği ile çeşitli kurum temsilcilerinin de dinleyiciler arasında yer alması bekleniyor.

Kayseri'deki konserler büyük ilgi görmüştü

"Le Trio Joubran", 26 ve 27 Eylül'de Kayseri'de düzenlenen protokol ve halk konserlerinde büyük ilgi görmüştü.

Etkinliklere, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da katılarak Filistin halkına desteklerini ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul polisinden kent genelinde "huzur" uygulaması
Bakan Göktaş: Bugün dünyada rekabet, sadece üretimle değil, insan kaynağının niteliğiyle kazanılıyor
İstanbul'da düzenlenen ICPA'nın 27'nci Yıllık Konferansı tamamlandı
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merz'in görüşmesine ilişkin paylaşım
İzmir depreminde hayatını kaybedenler anıldı

Benzer haberler

"Le Trio Joubran" müzik grubu, Ankara'da "Filistin Dayanışma Konseri" verecek

"Le Trio Joubran" müzik grubu, Ankara'da "Filistin Dayanışma Konseri" verecek

Filistinli kardeşlerden oluşan "Le Trio Joubran", Ankara'da konser verecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet