"Le Trio Joubran" müzik grubu, Ankara'da "Filistin Dayanışma Konseri" verecek
Filistinli kardeşlerden oluşan "Le Trio Joubran" müzik grubu, 13 Kasım'da Ankara'da "Filistin Dayanışma Konseri" verecek.
Ankara
CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'daki konserde, üç kardeş, ut performanslarıyla Filistin halkının yaşadığı "sürgün, umut ve özgürlük" temalarını sahneye taşıyacak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Müzik hayatına 2004'te başlayan grup, ut ile geleneksel Filistin müziklerini yorumluyor. Türkiye'de ilgiyle takip edilen grup, uluslararası alanda da eserleriyle beğeni topluyor.
"Le Trio Joubran", bu konserle, sanatın birleştirici gücü aracılığıyla barışa ve halkların kardeşliğine dikkati çekmeyi amaçlıyor.
Konserde, Filistin Devleti Ankara Büyükelçiliği ile çeşitli kurum temsilcilerinin de dinleyiciler arasında yer alması bekleniyor.
Kayseri'deki konserler büyük ilgi görmüştü
"Le Trio Joubran", 26 ve 27 Eylül'de Kayseri'de düzenlenen protokol ve halk konserlerinde büyük ilgi görmüştü.
Etkinliklere, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da katılarak Filistin halkına desteklerini ifade etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.