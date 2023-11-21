Le Trio Joubran, İstanbul'daki konser gelirini Filistinlilere bağışlayacak
Filistinli 3 kardeşin bir araya gelerek kurduğu Le Trio Joubran, 24 Kasım'da Maslak TIM Show Center'da müzikseverlerin karşısına çıkacak.
İstanbul
Filistin müziğini dünyaya tanıtan topluluk, sosyal medya hesaplarından konserinin gelirini Kızılhaç ve Filistin'de tedavi bekleyen yaralılara bağışlayacağını açıkladı.
Samir, Wissam ve Adnan Joubran kardeşlerden oluşan grup, bugüne kadar 8 stüdyo albümü yayınladı.
Uluslararası alanda da isminden söz ettiren grup, Paris Olympia'dan New York Carnegie Hall'a uzanan farklı konser salonlarında binlerce kişiye konser verdi. Film müzikleri de besteleyen topluluk, 2009'da Dubai Festivali'nde "En İyi Beste" dalında ödüle değer görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.