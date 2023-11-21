Dolar
28.80
Euro
31.58
Altın
1,989.15
ETH/USDT
2,015.00
BTC/USDT
37,389.00
BIST 100
7,959.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve AFAD Başkanı Okay Memiş, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle iletişim kaybedilen Türk bayraklı gemi ve mürettebatını arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Kültür

Le Trio Joubran, İstanbul'daki konser gelirini Filistinlilere bağışlayacak

Filistinli 3 kardeşin bir araya gelerek kurduğu Le Trio Joubran, 24 Kasım'da Maslak TIM Show Center'da müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Le Trio Joubran, İstanbul'daki konser gelirini Filistinlilere bağışlayacak

İstanbul

Filistin müziğini dünyaya tanıtan topluluk, sosyal medya hesaplarından konserinin gelirini Kızılhaç ve Filistin'de tedavi bekleyen yaralılara bağışlayacağını açıkladı.

Samir, Wissam ve Adnan Joubran kardeşlerden oluşan grup, bugüne kadar 8 stüdyo albümü yayınladı.

Uluslararası alanda da isminden söz ettiren grup, Paris Olympia'dan New York Carnegie Hall'a uzanan farklı konser salonlarında binlerce kişiye konser verdi. Film müzikleri de besteleyen topluluk, 2009'da Dubai Festivali'nde "En İyi Beste" dalında ödüle değer görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'in Gazze'deki çocuk katliamları protesto edildi
Afyonkarahisar'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeş öldü
Gaziantep'te yük asansöründen düşerek ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020-2023 yıllarını kapsayan tüm çalışmaları kitaplaştırıldı
Ardahan'daki Aşık Şenlik Tüneli'nde yoğun kar yüzünden ulaşım kontrollü sağlanabiliyor

Benzer haberler

Filistinli uzmanlara göre, Batı Şeria her an patlamaya hazır bir bomba

Filistinli uzmanlara göre, Batı Şeria her an patlamaya hazır bir bomba

Kofia grubunun kurucusu George Totari, Filistin protestolarının simgesi "Leve Palestina" şarkısını anlattı

Le Trio Joubran, İstanbul'daki konser gelirini Filistinlilere bağışlayacak

GÖRÜŞ - ABD'nin İsrail politikası sürdürülebilir mi?

GÖRÜŞ - ABD'nin İsrail politikası sürdürülebilir mi?
Hollanda'da Türk Milletvekili Kuzu: Hesap vereceksin Netanyahu, binlerce bebek katlettin

Hollanda'da Türk Milletvekili Kuzu: Hesap vereceksin Netanyahu, binlerce bebek katlettin
Fransa Filistin Dayanışma Derneği Başkanı, Filistin'e destek gösterilerini değerlendirdi

Fransa Filistin Dayanışma Derneği Başkanı, Filistin'e destek gösterilerini değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet