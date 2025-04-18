Kültür ve Turizm Bakanlığından 36 belgesel film projesine yaklaşık 12,5 milyon liralık destek
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, "Belgesel Film Yapım" türündeki 36 projeye 12 milyon 455 bin lira destek sağlandı.
Ankara
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sinema Destekleme Kurulu kararları açıklandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
"Belgesel Film Yapım" türündeki 36 projeye 12 milyon 455 bin lira destek verilmesi kararlaştırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.