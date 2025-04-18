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Kültür

Kültür ve Turizm Bakanlığından 36 belgesel film projesine yaklaşık 12,5 milyon liralık destek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, "Belgesel Film Yapım" türündeki 36 projeye 12 milyon 455 bin lira destek sağlandı.

Abdullah Sarica  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
Kültür ve Turizm Bakanlığından 36 belgesel film projesine yaklaşık 12,5 milyon liralık destek

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sinema Destekleme Kurulu kararları açıklandı.

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"Belgesel Film Yapım" türündeki 36 projeye 12 milyon 455 bin lira destek verilmesi kararlaştırıldı.

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