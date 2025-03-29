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Kültür, Ramazan 2025

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Külliye'de Ramazan" etkinliklerine ilişkin paylaşım

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla hazırlanan "Külliye'de Ramazan" etkinlikleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Abdullah Sarica  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Külliye'de Ramazan" etkinliklerine ilişkin paylaşım

Ankara

Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 400 bini aşkın gönlün ramazanın huzur ikliminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın destekleriyle sergilerden konserlere, çocuk oyunlarından sanat atölyelerine uzanan dopdolu bir ayı geride bıraktık. Hatıralarla dolu bu güzel ramazanda, 7'den 70'e herkesin gönülden yer aldığı etkinliklerde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Milletin evi, gelecek yıllarda da Külliye'de Ramazan etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam edecek."

Bakan Ersoy paylaşımında, etkinlikten görüntülerin olduğu videoya da yer verdi.

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