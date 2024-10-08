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Kültür

"Küçük Prens" sahne şovu, 21 Kasım'da İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak

Antoine de Saint-Exupery'nin unutulmaz eseri "Küçük Prens"in sahneye uyarlanmış gösterisi, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 21 Kasım-1 Aralık'ta sahnelenecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
"Küçük Prens" sahne şovu, 21 Kasım'da İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak

İstanbul

Broadway Entertainment Group'un yapımını üstlendiği gösteri, dans, müzik ve akrobasiyi bir araya getiriyor.

Farklı ülkelerde bugüne kadar bir milyonu aşkın izleyici tarafından izlenen gösteri, Saint-Exupery'nin 1943'te yayınlanan aynı adlı eserinden uyarlandı. Gösteri, çocuklarla yetişkinlere sevgi, dostluk, sadakat ve insan doğası üzerine düşündüren bir hikaye sunuyor.

Gösteride, Küçük Prens'in farklı gezegenlerde karşılaştığı karakterler ve onların temsil ettiği değerler, tiyatro, dans, akrobasi ve ileri teknoloji video haritalama ile canlandırılıyor.

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