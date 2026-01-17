Kırklareli'nde Dans Festivali düzenlendi
Kırklareli Belediyesi tarafından Dans Festivali düzenlendi.
Kırklareli
Yayla Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivale, Türkiye, İtalya, Bulgaristan, Yunanistan ve Ukrayna'dan dansçılar katıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı konuşmada, insanın kalbinin attığı her yerde dans edilebileceğini söyledi.
Kırklareli Belediyesi olarak sosyal ve kültürel projelere önem verdiklerini ifade eden Bulut, bu etkinliklerin her yaştan insanı bir araya getirdiğini belirtti.
Festivale katılanlara teşekkür eden Bulut, bu tür faaliyetlerin artarak süreceğini kaydetti.
Konuşmaların ardından dansçılar performanslarını sergiledi.
Ardından Bulut, dansçılar ve vatandaşlar, müzik eşliğinde halay çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.