Dolar
43.27
Euro
50.19
Altın
4,595.72
ETH/USDT
3,311.10
BTC/USDT
95,490.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da “DEİK 7. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni”nde konuşuyor.
logo
Kültür

Kırklareli'nde Dans Festivali düzenlendi

Kırklareli Belediyesi tarafından Dans Festivali düzenlendi.

Özgün Tiran  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
Kırklareli'nde Dans Festivali düzenlendi Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Yayla Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivale, Türkiye, İtalya, Bulgaristan, Yunanistan ve Ukrayna'dan dansçılar katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı konuşmada, insanın kalbinin attığı her yerde dans edilebileceğini söyledi.

Kırklareli Belediyesi olarak sosyal ve kültürel projelere önem verdiklerini ifade eden Bulut, bu etkinliklerin her yaştan insanı bir araya getirdiğini belirtti.

Festivale katılanlara teşekkür eden Bulut, bu tür faaliyetlerin artarak süreceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından dansçılar performanslarını sergiledi.

Ardından Bulut, dansçılar ve vatandaşlar, müzik eşliğinde halay çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üsküdar Harem Sahil Yolu kaza nedeniyle trafiğe kapandı
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi
Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılar yıkılacak
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Romanya ziyaretine ilişkin paylaşım
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kırklareli'nde Dans Festivali düzenlendi

Kırklareli'nde Dans Festivali düzenlendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet