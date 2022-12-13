Ketebe Yayınları, Kemal Tahir Külliyatı'nı okuyucuyla buluşturdu
Kemal Tahir'in, Ketebe Yayınları tarafından yayımlanan külliyatı, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda tanıtıldı.
İstanbul
Eserler, Türk modernleşmesinin farklı evreleri dikkate alınarak, kronolojik bir okuma için "1890-1945 Türkiye" ve "1890-1945 Türkiye/Taşra" düzenlemesiyle okura sunuldu.
Harun Tan'ın kapak tasarımını yaptığı külliyatın ilk dizisinde "Bir Mülkiyet Kalesi", "Yorgun Savaşçı", "Esir Şehrin İnsanları", "Esir Şehrin Mahpusu", "Kurt Kanunu", "Yol Ayrımı" ve "Bozkırdaki Çekirdek" adlı eserler sunulurken, ikinci dizide ise "Yediçınar Yaylası", "Köyün Kamburu", "Büyük Mal", "Rahmet Yolları Kesti", "Sağırdere", "Körduman" ve "Kelleci Memet" romanları yer aldı.
Türk modernleşmesi odaklı okuma önerisinde "Göl İnsanları" adlı öykü kitabı ile farklı bir döneme odaklanması nedeniyle "Devlet Ana" kitapları dizilerin dışında değerlendirildi.
Yazarın daha önce yayımlanmamış mektupları, notları ve yazara dair incelemelerle hatıratlar da ayrı başlıklarla okuyucuya karşısına çıktı.
"Bizim için Kemal Tahir uzun ve verimli bir yolculuktu"
Kitapların önsözünü kaleme alan aynı zamanda projenin yöneticisi olan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Coşkun külliyatla ilgili yapılan ve yapılacak çalışmaları anlattı.
Ketebe Yayınları Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan, projeye katkıda bulunanlara teşekkür ederek, "Bizim için Kemal Tahir, uzun ve verimli bir yolculuktu. Şahsım adına ben bir okuldan mezun olmuş gibi hissettim Kemal Tahir'i çalışmaya başladıktan sonra." dedi.
Yayın sürecinde birlikte çalıştıkları arkadaşlarının da benzer hisleri paylaştığını dile getiren Çalışkan, "Kemal Tahir gibi bir ismin yayın süreci diğer kitaplar gibi olmuyor, bir plan, program ve vizyon gerektiriyor." ifadesini kullandı.
Çalışkan, kurdukları ekiple uzun süredir yayınevinde çalıştıklarını ve çalışmalarının bundan sonra da devam edeceğini belirterek, "Bugün sadece bir başlangıç. 16 kitapla bir başlangıç yapmak istedik." diye konuştu.
"Kemal Tahir köy romancısı, taşra romancısı değildir"
Kitapların önsözünü kaleme alan aynı zamanda projenin yöneticisi olan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Coşkun külliyatla ilgili yapılan ve yapılacak çalışmaları anlattı.
Yazarın hayatına, içinde bulunduğu sosyal yapıya ve dönemine ilişkin değerlendirmede bulunan Coşkun, Kemal Tahir'in roman ve hikayelerinin köy romanlarına hapsedilemeyeceğini söyledi.
Külliyatın 2 dizi olarak hazırlandığını ve farklı alanlara odaklandığını dile getiren Coşkun, şu bilgileri verdi:
"Türk modernleşmesinin bütün kırılmalarına, geri çekilişlerine, düşüşlerine, çıkışlarına, bunun Anadolu'ya yansımasına, kasabaya, köye, kıra, şehre, siyasetin oradaki temsillerine ve ilişkilerine odaklanan metinlerdir. Dolayısıyla Kemal Tahir bu anlamda köy romancısı değildir, taşra romancısı hiç değildir."
Coşkun, usta edebiyatçının eserlerinde Türk modernleşmesinin yakın dönem hikayesinin yer aldığını belirterek, "Hikayesi bizim hikayemizdir. Kemal Tahir'i güçlü kılan da bizim hikayemizde kurduğu bu güçlü ilişkidir." diye konuştu.
Etkinliğe, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent, MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, TRT 2 Kanal Koordinatörü Zeki Şahin, Anadolu Ajansı Analiz Haberler Editörü Zeliha Eliaçık, Kemal Tahir Vakfı'ndan Ayşegül Karaköse, Levent Karaköse, Berna Yazoğlu ve Cengiz Yazoğlu'nun yanı sıra Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü İdris Saruhan, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, şair Hakan Arslanbenzer, yazar Metin Celal, Tarık Tufan, Saadettin Acar, Yusuf Genç, Aykut Ertuğrul, İsmail Halis, Bekir Cantemir, Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk ve Ahmet Zarifoğlu'nun da aralarında yer aldığı pek çok isim katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.