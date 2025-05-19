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Kültür

Kazakistan Milli Müzesi, Uluslararası Müzeler Günü'nde 37 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı

Kazakistan Milli Müzesi'ni, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü'nde 37 bin 563 kişi ziyaret etti.

Meiramgul Kussainova  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
Kazakistan Milli Müzesi, Uluslararası Müzeler Günü'nde 37 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı Fotoğraf: Meiramgul Kussainova/AA

Astana

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yer alan Milli Müze'de, Uluslararası Müzeler Günü, "Müzede Gece" adlı etkinlikle kutlandı.

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Ziyaretçilere gün boyu ücretsiz gezme imkanı tanıyan müze, gece yarısına kadar açık kaldı.

220 binden fazla tarihi eseriyle sadece ülkenin değil Orta Asya bölgesinin en büyük müzelerinden olan Kazakistan Milli Müzesi'ni bir günde 37 bin 563 kişi ziyaret etti.

Müzede ayrıca konserler verildi, sergiler ve çeşitli interaktif oyunlar düzenlendi.

Kazakistan Milli Müzesi, geçen yıl aynı gün 30 binden fazla ziyaretçi ağırlamıştı.

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