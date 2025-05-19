Kazakistan Milli Müzesi, Uluslararası Müzeler Günü'nde 37 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı
Kazakistan Milli Müzesi'ni, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü'nde 37 bin 563 kişi ziyaret etti.
Astana
Kazakistan'ın başkenti Astana'da yer alan Milli Müze'de, Uluslararası Müzeler Günü, "Müzede Gece" adlı etkinlikle kutlandı.
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Ziyaretçilere gün boyu ücretsiz gezme imkanı tanıyan müze, gece yarısına kadar açık kaldı.
220 binden fazla tarihi eseriyle sadece ülkenin değil Orta Asya bölgesinin en büyük müzelerinden olan Kazakistan Milli Müzesi'ni bir günde 37 bin 563 kişi ziyaret etti.
Müzede ayrıca konserler verildi, sergiler ve çeşitli interaktif oyunlar düzenlendi.
Kazakistan Milli Müzesi, geçen yıl aynı gün 30 binden fazla ziyaretçi ağırlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.