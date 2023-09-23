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Kültür

Kanuni'nin mirası, Mimar Sinan'ın eseri 5 asırlık köprü zamana tanıklığını sürdürüyor

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yer alan 5 asırlık Sultan Süleyman Köprüsü, 2 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından yenilenen yüzüyle tarihe tanıklık etmeye devam ediyor.

Cem Ali Kuş  | 23.09.2023 - Güncelleme : 23.09.2023
Kanuni'nin mirası, Mimar Sinan'ın eseri 5 asırlık köprü zamana tanıklığını sürdürüyor Fotoğraf: Cem Ali Kuş/AA

Kocaeli

Kanuni Sultan Süleyman tarafından İstanbul-Bağdat yolu üzerinde yer alan mevkide Mimar Sinan'a inşa ettirilen, 3 kemerli 54 metre uzunluğunda ve 6,5 metre genişliğindeki taş köprüde 2021'de restorasyon çalışmaları başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğünün projesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ile Dilovası Belediyesi ortaklığında yürütülen çalışmalar, tamamı el işçiliğiyle tarihi dokuya zarar verilmeden aslına uygun şekilde yapıldı.

Köprünün üzerinde yer aldığı dere yatağında temizlik, yapının güçlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan kesimlerde yeni taşların yerleştirilmesinin ardından tarihi yapı, taşıt trafiğine kapatılarak yayaların kullanımına hazır hale getirildi.

23.09.2023

Sanayi bölgesi içerisindeki fabrikaların arasında kalmasına rağmen estetiği ve 5 asırdır ayakta durmanın verdiği ihtişamla zamana tanıklık eden köprü, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının ardından yeniden hizmete açılacak.

"Yanı başımızda köprümüz varmış' diyenler var"

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AA muhabirine, Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa ettirilen köprüdeki restorasyon çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Yakın zamanda peyzajı bitirilerek tarihi yapının halkla buluşmasının sağlanacağını anlatan Şayir, "Girişimlerimizle Karayolları Genel Müdürlüğü restorasyon çalışmalarını üstlendi. Sanayicilerimizin desteğiyle de yakın zamanda peyzaj çalışmaları bitecek ve halkımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Şayir, köprüdeki çalışmaların 2 yıl boyunca titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak tarihi yapının yenilenmeden önceki halini bilen bölge sakinlerinin süreçten memnun kaldığını dile getirdi.

Vatandaşlardan köprünün yenilendiğini görenlerin bölgeyi ziyaret ettiğini aktaran Şayir, "Yanı başımızda köprümüz varmış' diyenler var. Bunu bilmeyenlerimiz de vardı. Çok şükür güzel bir eser ortaya çıktı. Buranın yapımı kolay değil. Her bir çalışması zaman ve koşullara uygun yapıldı. Çalışmaların belli bir dönemi pandemi sürecine denk geldi. Aksaklıklar oldu ama sonucunda buradaki çalışma tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Şayir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğüne teşekkür ederek peyzaj çalışmalarına gönüllü destek verecek sanayicilerle süreci tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.

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