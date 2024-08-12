Dolar
33.55
Euro
36.66
Altın
2,441.97
ETH/USDT
2,591.40
BTC/USDT
58,201.00
BIST 100
9,964.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da Kazakistan Tarım Bakanı Aydarbek Saparov ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Kültür

Kamp için Bitlis'e gelen gençler, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Ulusal Dönem Kampları kapsamında Bitlis'te 4 yılda yaklaşık 20 bin genç kamp yaptı.

Şener Toktaş  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
Kamp için Bitlis'e gelen gençler, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfediyor Fotoğraf: Şener Toktaş/AA

Bitlis

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan 18-22 yaş arasındaki gençler, Bakanlığın düzenlediği Ulusal Dönem Kampları'ndan yararlanmak için Bitlis'e geldi.

Ahlat Gençlik Kampı'nda kampa giren gençler, bölgedeki Selçuklu Meydan Mezarlığı, Emir Bayındır Kümbeti, Harabeşehir, Ahlat Müzesi, Nemrut Krateri ve Van Gölü'ndeki Akdamar Adası ile Muradiye Şelalesini ziyaret ediyor.

Van Gölü'nde yüzme, kano ve tekne turu etkinliklerine katılan gençler, sportif ve atölye çalışmalarıyla da kamp günlerini dolu dolu geçiriyor.

Kamplarda yeni arkadaşlıklar kuran, etkinliklerle eğlenceli vakit geçiren gençler, bölgenin tarihini, kültürünü, doğal güzelliklerini ve zengin kültürel mirasını görme fırsatı buluyor.

"Bu yıl yaklaşık 2 bin gencimizi ağırladık"

Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Reşat Öztürk, AA muhabirine, her yıl haziranda başlayan kampın eylülde sona erdiğini belirterek, "Bu yıl, şimdiye kadar yaklaşık 2 bin gencimizi ağırladık. Türkiye'nin değişik illerinden gelen gençleri ağırlıyoruz. Kampımız hizmete açıldığından bu yana yaklaşık 20 bin gencimize hizmet sunduk." dedi.

Projeyi önemsediklerini anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Gençlerimize Bitlis'in Ahlat, Van'ın Muradiye ve Erciş ilçelerindeki tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini gösteriyoruz. Proje, gençlerimizin kaynaşmaları, milli birlik ve beraberliği sağlamaları açısından önemli. Sultan Alparslan'ın otağını kurmuş olduğu Kubbetü'l İslam Ahlat'ı görmeleri açısından bu programı çok önemsiyoruz."

"Geldiğim için çok memnunum"

Bolu'dan gelen Beyza Öztürk ise gençlik kamplarının güzel ve her anının dolu dolu geçtiğini ifade etti.

Öztürk, "Şimdi tarihi gezi yapıyoruz. Gezimiz devam edecek. Gelmeyi düşünenler varsa şüphe etmeden gezilere katılabilir. Herkesi buraya gezmeye ve bu güzel şehri görmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Osmaniye'den gelen Esma Bakar da kamp için Bitlis'i tercih ettiğini söyledi.

Kentin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldığını anlatan Bakar, "Bitlis, tarihi bir şehir. Tarihi yerleri çok seviyorum. Onun için burayı yazdım. Geldiğim için çok memnunum. Hem kamptan hem de gezdiğim yerlerden gayet memnun kaldık." ifadelerini kullandı.

Kamp için yetkililere teşekkür eden Eskişehirli Şevval Kanmaz ise şunları söyledi:

"Arkadaşlarımızla aramızda çok güzel kardeşlik bağları oluştu. Geziyi organize ettiği için Bakanlığa teşekkür ediyorum. İlk defa buraya geliyorum. Burası tarihi doku anlamında çok güzel bir yer. Hiç bu kadar eseri bir arada görmedim. Her yeni bir şehir insana yeni bir kültür katıyor. O yüzden çok memnunum ve izlenimlerim çok olumlu."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin iddianame kabul edildi
Dışişleri Bakanı Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Selassie ile bir araya geldi
Dicle Teknokent yüzde 100 doluluk oranıyla 500 kişiye istihdam sağlıyor
Tekirdağ'da servis midibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 12 işçi yaralandı
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Benzer haberler

Kamp için Bitlis'e gelen gençler, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfediyor

Kamp için Bitlis'e gelen gençler, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfediyor

Nemrut Kalderası'nı ziyaret edenler, bozayıları görüntülüyor

Nemrut Kalderası'nı tanıtmak için krater gölünde yüzdüler

"Turistik Tatvan Treni" ile Bitlis'e gelenler, tarihi mekanlarla doğal güzellikleri gezdi

"Turistik Tatvan Treni" ile Bitlis'e gelenler, tarihi mekanlarla doğal güzellikleri gezdi
Van Gölü'nde 14 kilometrelik yüzme maratonu yapıldı

Van Gölü'nde 14 kilometrelik yüzme maratonu yapıldı
Muş'ta baraj gölüne giren 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Muş'ta baraj gölüne giren 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet