Dolar
36.30
Euro
37.86
Altın
2,935.41
ETH/USDT
2,707.80
BTC/USDT
96,234.00
BIST 100
9,763.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’nın bazı kesimlerinde kar yağışı başladı Ankara’nın bazı kesimlerinde kar yağışı başladı
logo
Kültür

İztuzu Plajı, ünlü seyahat platformunun "Gezginlerin Seçimi" listesinde yer aldı

Muğla'daki İztuzu Plajı, dünyanın en büyük seyahat platformlarından Tripadvisor'un 2025 yılı için hazırladığı "Gezginlerin Seçimleri" listesinde 14'üncü sırada yer aldı.

Durmuş Genç  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
İztuzu Plajı, ünlü seyahat platformunun "Gezginlerin Seçimi" listesinde yer aldı Fotoğraf: Durmuş Genç/AA

Muğla

Avrupa'nın en iyi plajlarının sıralandığı listedeki İztuzu Plajı, Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde bulunuyor. 6 kilometre uzunluğundaki plaj, altın sarısı kumları, sığ ve temiz deniziyle dikkat çekiyor.

İztuzu'nu diğer plajlardan ayıran en önemli özellik ise caretta caretta kaplumbağalarının yuvalama alanı olması.

Dalyan Otelciler Derneği (DOD) Başkanı Ali Mürşit Yağmur, AA muhabirine, İztuzu Plajı'nın 2013'te The Times'ta "Avrupa'nın en iyi plajı" seçildiğini hatırlattı.

Tripadvisor'un 2020 seçmelerinde, İztuzu'nun 19'uncu sırada yer aldığını anlatan Yağmur, bu yıl da Tripadvisor'un 2025 "Gezginlerin Seçimleri" listesinde 14. sırada yer almasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Yağmur, herhangi bir yapı bulunmayan ve yıllardır doğası ƒkorunan plajın caretta carettaların yuvası olduğunu dile getirdi.

Her yıl mayıs-eylül ayları arasında binlerce caretta carettanın yumurtalarını bırakmak için İztuzu plajına geldiğini anlatan Yağmur, bu nedenle plajın bir bölümünün koruma altında olduğunu ve kaplumbağaların rahatsız edilmemesi için özel önlemler alındığını dile getirdi.

Yağmur, Tripadvisor'un "Gezginlerin Seçimleri" listesinin de milyonlarca kullanıcının yorumları ve puanlarına dayanarak oluşturulduğunu kaydetti.

Antalya Konyaaltı Plajı 18'inci sırada

"Gezginlerin Seçimleri" listesinin 18'inci sırasında ise Antalya Konyaaltı Plajı yer aldı.

Konyaaltı Plajı da uzun bir sahil şeridine, berrak mavi sulara ve Toros Dağları'nın panoramik manzaralarına ev sahipliği yapıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin meselesi genel olarak bir insanlık meselesi haline geldi
"Yenidoğan çetesi" davasının üçüncü duruşması yarına ertelendi
Balıkesir'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
Narin Güran cinayetiyle ilgili 4 çocuk hakkında bazı suçlardan takipsizlik kararı
"Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında 34 sağlık personeli meslekten men edildi

Benzer haberler

İztuzu Plajı, ünlü seyahat platformunun "Gezginlerin Seçimi" listesinde yer aldı

İztuzu Plajı, ünlü seyahat platformunun "Gezginlerin Seçimi" listesinde yer aldı

Devlet desteğiyle 18 yaşında kurduğu çiftliğini 14 bin tavuklu işletmeye dönüştürdü

Özel işletmenin kıyı işgali KDK'nin devreye girmesiyle son buldu

Kenevir dokuma tezgahtarlığı eğitimi için geldiği Samsun'da atölye kurdu

Kenevir dokuma tezgahtarlığı eğitimi için geldiği Samsun'da atölye kurdu
Muğla'da denizin çekilmesiyle tarihi gümrük binasının temeli ortaya çıktı

Muğla'da denizin çekilmesiyle tarihi gümrük binasının temeli ortaya çıktı
Muğla'da 98 otel ve tesis eksiklikleri giderilinceye kadar kapatıldı

Muğla'da 98 otel ve tesis eksiklikleri giderilinceye kadar kapatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet