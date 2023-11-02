Dolar
28.35
Euro
30.19
Altın
1,988.25
ETH/USDT
1,838.10
BTC/USDT
35,420.00
BIST 100
7,694.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Beşiktaş İlkokulu Açılış Töreni’nde konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, TBMM’de Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklif Taslağı’na ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Kültür

"İstanbul İçin Son Çağrı" filmi 24 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaştığı, modern ilişkileri ele alan "İstanbul İçin Son Çağrı" filmi, 24 Kasım'da tüm dünya ile aynı anda Netflix'te yayınlanacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
"İstanbul İçin Son Çağrı" filmi 24 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak Netflix

İstanbul

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaştığı, modern ilişkileri ele alan "İstanbul İçin Son Çağrı" filmi, 24 Kasım'da tüm dünya ile aynı anda Netflix'te yayınlanacak.

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, yönetmen koltuğuna Gönenç Uyanık'ın oturduğu filmin tanıtımı sosyal medya üzerinden yayınlandı.

Hikayesi New York'ta geçen filmin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
13. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi 30 Kasım'da İstanbul'da başlayacak
"Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı" başvuruları 13 Kasım’a uzatıldı
Antalya'da sağanak etkili oluyor
Depremlerden etkilenen Malatya'da 69 bin 263 hak sahipliği başvurusu kabul edildi
TBMM'de kan bağışı kampanyası

Benzer haberler

"İstanbul İçin Son Çağrı" filmi 24 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak

"İstanbul İçin Son Çağrı" filmi 24 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak

"Netflix Kısa Dizi Yazım Atölyesi"nin tüm kontenjanı depremden etkilenen gençlere ayrıldı

Netflix yılın üçüncü çeyreğinde 8,8 milyon yeni abone kazandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet