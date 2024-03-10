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Kültür

İstanbul bu hafta birçok etkinlikle sanatseverleri ağırlayacak

İstanbul bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklerle, yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslara sahne olacak.

Ahmet Esad Şani  | 10.03.2024 - Güncelleme : 10.03.2024
İstanbul bu hafta birçok etkinlikle sanatseverleri ağırlayacak

İstanbul

İstanbul Devlet Tiyatrosunda (İDT) 12-16 Mart'ta "Toplu Hikayeler", "Babamın Kelimeleriyle", "Parmak", "Çarpışma", "Tamamen Doluyuz" ve "Limon" oyunları izleyiciyle buluşacak.

Ayrıca "Kırmızı Küre" ve "Çöp Canavarı " adlı çocuk oyunları da 17 Mart'ta İDT sahnelerinde minik izleyiciler için sahnelenecek.

Şehir Tiyatrolarının bu haftaki programında Lefkoşa Belediye Tiyatrosunun "Parkta Güzel Bir Gün" ile "Maviydi Bisikletim", "Sivrisinekler", "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi", "İfigenya", "Yaşamak Mı, Yoksa Ölmek Mi" ve "Zehir" oyunları yer alıyor.

Ayrıca 17 Mart'ta "Herkes Sihirbaz Olacak", "Rüya", "Bekçi İle Postacı", "Masal", "Fındıkkıran", "Karagöz Çiftlik Bekçisi" ve "Elma Kurdu Kırtık" oyunları, Şehir Tiyatroları sahnelerinde minik izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Sinema tarihinde yer eden "Titanik", "Baba", "Kadın Kokusu", "Pulp Fiction", "Gladyatör" ve "Cesur Yürek" gibi filmlerden bir seçki yapılan "Film On The Stage" gösterisi 12 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelenecek.

Serdar Biliş'in yönettiği "Aydınlıkevler" oyunu 15 Mart'ta Maximum Uniq Hall'de, Oliver Twist'in macerasını konu alan "Oliver Twist" tiyatrosu ise 16 Mart'ta Maximum Uniq Lounge'da sahnelenecek.

Dünya edebiyatının önemli eserlerinden "Fareler ve İnsanlar" 15,16,17 Mart'ta AKM Tiyatro Sahnesi'nde oynanacak.

Konserler

Dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko, yarın Bostancı Gösteri Merkezi'nde dinleyicileriyle buluşacak.

AKM, 12 Mart'ta "Ulusal Müziğimiz-Ulvi Cemal Erkin", 13 Mart'ta "İstanbul'da Ramazan Özel Konseri", "İzahlı Müzik Saati Bayati", 14 Mart'ta "Segah Kar", 15 Mart'ta ise İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri kapsamında "Çanakkale Zaferi Konseri"ne ev sahipliği yapacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) 13 Mart'ta "Viyana Okulu" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

İş Sanat'ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü "Parlayan Yıldızlar" konseri kapsamında 11 Mart'ta Ahmet Tümkaya ve Pelin Ece Acar konser verecek.

Solist Doç. Dr. Adnan Çoban, şef ve kemani Doç. Yeşim Altınel Çoban "Hekim Bestekar ve Güftekarlar Konseri" 13 Mart'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Devam eden sergiler

Albaraka Türk Uluslararası 6. Hat Yarışması'nın ödüllü eserlerinden oluşan "Güzel Ahlak" sergisi Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde 7 Nisan'a kadar, "Geçmişin İzinde" hat sergisi de ramazan sonunda kadar Galeri Eyüpsultan'da görülebilecek.

"İstanbul Tasvirleri" sergisi, Fatih Belediyesinin ev sahipliğinde Kadırga Sanat Galerileri'nde 23 Mart'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşen "Nazif'in Düğmeleri" sergisi 17 Mart'a kadar Rami Kütüphanesinde, hattat ve cilt sanatçısı Emin Barın'ın eserlerinden oluşan "Emin Barın: Ne Senden Rüku Ne Benden Kıyam" başlıklı sergi de 29 Nisan'a kadar Artİstanbul Feshane'de ziyarete açık olacak.

Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi de sergilenen eserlerdeki detaylı temizlik ve bakım çalışmalarının ardından yeni sergileme düzeniyle ziyaretçilerini bekliyor.

Birkaç yıldır kapalı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle geçen yıl yeniden ziyarete açılan müzede Hazreti İbrahim'in tenceresi, Hazreti Musa'nın asası, Hazreti Davud'un kılıcı, Hazreti Yusuf'un cübbesi, halifelere ve sahabeye ait kılıçlar, Hazreti Fatma'ya ait gömlek, Kabe anahtarları, Hacerü'l Esved mahfazası gibi "Asr-ı Saadet"i yansıtan mukaddes emanetler sergileniyor.

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