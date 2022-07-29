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Kültür

İranlı oyuncu ve yönetmen Reyhane Parsa ikinci kısa filmini İstanbul'da çekti

İranlı oyuncu ve yönetmen 23 yaşındaki Reyhane Parsa, senaryosunu yazdığı ikinci kısa filmi "Zaman Bir Mahi"nin çekimlerini İstanbul'da yaptı.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 29.07.2022
İranlı oyuncu ve yönetmen Reyhane Parsa ikinci kısa filmini İstanbul'da çekti

İstanbul

İlk kısa filmi için 2018'de yönetmen koltuğuna oturan Parsa, yaklaşık 2 yıldır İstanbul'da yaşıyor ve sinema faaliyetlerine burada devam ediyor.

Kısa filminde Türk oyunculara da yer veren Reyhane Parsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk oyuncularla ilk çalışma deneyiminin çok verimli olduğunu belirterek, "Bu film sayesinde ilk defa Türk oyuncularla birlikte çalışma fırsatım oldu. Enfes iş çıkardılar." dedi.

Genç sinemacı, Türk sanatçılarla daha fazla işbirliği yapmak istediğini belirterek, çektiği kısa filmi ileride yapılacak ortak projelerinin "ayak sesi" olarak nitelendirdi.

Filmin kendi yaşantısının dönüm noktalarının bir yansıması olduğunu söyleyen Parsa, "Seyircilerle birlikte ben de kendi geçmişimi bir daha gözden geçirip o dönem maruz kaldığım bir takım olayları kendim için affedeceğim." ifadelerini kullandı.

Kısa filmin uluslararası festivallere izleyiciyle buluşması hedefleniyor.


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