İDSO 11 Kasım'da AKM'de "Atatürk'ü Anma Konseri" verecek
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı dolayısıyla "Atatürk'ü Anma Konseri" gerçekleştirilecek.
İstanbul
İDSO'dan yapılan açıklamaya göre konser, 11 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek.
İtalyan Şef Antonio Pirolli yönetimindeki orkestraya, piyanist Gökhan Aybulus eşlik edecek.
Konserde Samuel Barber ve Ludwig Van Beethoven'dan eserler seslendirecek.
Etkinliğin biletleri, "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebilir.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.