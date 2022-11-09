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Kültür

İDSO 11 Kasım'da AKM'de "Atatürk'ü Anma Konseri" verecek

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı dolayısıyla "Atatürk'ü Anma Konseri" gerçekleştirilecek.

Fatih Türkyılmaz   | 09.11.2022
İDSO 11 Kasım'da AKM'de "Atatürk'ü Anma Konseri" verecek

İstanbul

İDSO'dan yapılan açıklamaya göre konser, 11 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İtalyan Şef Antonio Pirolli yönetimindeki orkestraya, piyanist Gökhan Aybulus eşlik edecek.

Konserde Samuel Barber ve Ludwig Van Beethoven'dan eserler seslendirecek.

Etkinliğin biletleri, "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebilir.

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