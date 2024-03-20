Dolar
32.39
Euro
35.19
Altın
2,162.57
ETH/USDT
3,338.60
BTC/USDT
63,895.00
BIST 100
9,011.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuşuyor Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum konuşuyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Çorum’un İskilip ilçesinde halka hitap ediyor.
logo
Kültür

Hz. Muhammed'in kutsal emanetleri Sakarya'da ziyarete açıldı

Sakarya'da ramazan ayı dolayısıyla "Mukaddes Emanetler" sergisi, izlenime sunuldu.

Onur Orhan, İbrahim Yozoğlu  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
Hz. Muhammed'in kutsal emanetleri Sakarya'da ziyarete açıldı Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu/AA

Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediyesince iş insanı Erol Güzel'in katkısıyla Sakarya Sanat Galerisi'nde açılan sergide, Hz. Muhammed'in Sakal-ı ve Saç-ı Şerifleri, Kadem-i Şerif, Gubar-ı Şerif, Kisve-i Saadet, Hücre-i Saadet Örtüsü, kabir toprağı ile Kabe örtüleri yer alıyor.

Yağmura rağmen sergiye yoğun ilgi gösteren vatandaşlardan bazıları, Hücre-i Saadet Örtüsü'nü öperken gözyaşlarını tutamadı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, serginin açılışında yaptığı konuşmada, kutsal emanetlerin bugün şehre kadar geldiğini belirterek, "Allah, vesile olan Erol hocamızdan razı olsun. Bu konuda gayret gösteren çalışma arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. Sakarya'nın kalbinin, emanetler olduğu müddetçe burada atmasını temenni ediyorum." dedi.

İş insanı Güzel de burayı Hz. Muhammed'in ağırlandığı bir yer olarak gördüğünü dile getirerek, "Bu ziyaret, kalplerimizin ateşini, hardal tanesi kadar içimizdeki İslamiyet ateşini harlayacaksa inşallah kabul ve makbul olur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yüce, kutsal emanetleri kente getiren Güzel'e çiçek takdim etti.

Açılışta Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından dua edildi.

Sergi, 22 Mart'a kadar 12.00-23.00 saatlerinde gezilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan Tunahan 3 ay sonra taburcu edildi
Fahri trafik müfettişleri sadece engelli park alanlarının ihlali durumunda ceza yazabilecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "Gazzeli sivillere Filistinli silahlı kişilerce ateş açıldığı" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker Elçi'nin ailesine başsağlığı mesajı
Hava Kuvvetlerinden Romanya F-16'larına havada yakıt ikmal desteği

Benzer haberler

Hz. Muhammed'in kutsal emanetleri Sakarya'da ziyarete açıldı

Hz. Muhammed'in kutsal emanetleri Sakarya'da ziyarete açıldı

Siirt'te yaklaşık 9 asırlık camide mukabele geleneği

İftar sofralarının vazgeçilmezi etsiz çiğ köfte

Amerikalı rapçi Lil Jon, ramazan ayında İslam'ı seçti

Amerikalı rapçi Lil Jon, ramazan ayında İslam'ı seçti
"Zimem defteri" geleneğinin yaşatıldığı Kars'ta ihtiyaç sahiplerinin borçları kapatılıyor

"Zimem defteri" geleneğinin yaşatıldığı Kars'ta ihtiyaç sahiplerinin borçları kapatılıyor
Şanlıurfa'daki müzeler bir ayda 15 bin ziyaretçiyi ağırladı

Şanlıurfa'daki müzeler bir ayda 15 bin ziyaretçiyi ağırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet