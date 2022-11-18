"Hikmet-i Dağıstan" sergisi, İstiklal Sanat Galerisi'nde açıldı
Ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil tarafından yapılmış ebrularla, çizer ve ressam Dağıstan Çetinkaya'nın dokunuşlarını buluşturan "Hikmet-i Dağıstan" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
İstanbul
Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışına, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Polonya İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ile sanatçıların yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.
Yıldız, 13 Kasım'daki saldırının ardından böyle bir sergi açmanın teröre verilecek en büyük cevap olduğunu söyledi.
İstiklal Caddesi'nin çok kıymetli bir yer olduğunu dile getiren Yıldız, "İstiklal Caddesi'ni sanatla buluşturarak istiklalimize vurulmak istenen darbeye sanatla yolumuza devam etmek suretiyle cevap veriyoruz. Hiç kimse bizi yolumuzdan döndüremeyecek. Bugün Beyoğlu'nda kültür sanat var. İstiklal Caddesi'nde hayat devam edecek." dedi.
Tüm İstanbulluları İstiklal Caddesi'ndeki kültür sanat etkinliklerine katılmaya çağıran Yıldız, serginin çok değerli iki sanatçının eserlerinden oluştuğunu belirtti.
"Sanatseverler eserlerde kendilerini bulsunlar istiyoruz"
AA muhabirine açıklamalarda bulunan ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil, Dağıstan Çetinkaya'nın çalışmalarını geçmişten beri takip ettiğini ve beğendiğini ifade etti.
"Benim 'Barut' ebru tarzım yadırganan bir tarzı. Zaten her yenilik ilk çıktığında yadırganır." diyen Barutçugil, "Rahmetli Emin Barın Hocam o ebrularımın üzerine yazı yazmış ve beraber bir sergi açmıştık. Benim için çok teşvik edici olmuştu." değerlendirmesini paylaştı.
Barutçugil, bu serginin de iki sanatçı imzalı eserlerden oluştuğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu fikir 2 yıl önce küratör İsmail Erdoğan'dan çıkmıştı. Ziyaret eden sanatseverler, buradaki eserlerin içindeki saklı mesajları görmeye çalışsınlar. Kendi iç dünyalarındaki güzelliklerin yansımalarını görebilecekler. Sanatseverler eserlerde kendilerini bulsunlar istiyoruz."
Çizer ve ressam Dağıstan Çetinkaya da ebru ve çizgi sanatının eserlerde buluştuğuna dikkati çekti.
Yaklaşık 30 yıldır çizgi sanatının çeşitli alanlarında eserler ortaya koymaya çalıştığını anlatan Çetinkaya, "Hikmet Hoca'nın ebrularında kendi çizgilerimdeki arayışları görüyordum. Onun ebruları üzerinde uzun uzun tefekkürler yaptım. Benim çizimlerimdeki esprileri kulağıma fısıldayan ebrular oldu." şeklinde konuştu.
Çetinkaya, ebruyu arka fonda kullanılan bir süs sanatı olarak değil, çizginin içinde anlamın ana unsuru haline getirmeye çalıştığını vurgulayarak, çizgileriyle sanatseverleri düşünceye sevk etmek istediğini belirtti.
Sergi küratörü İsmail Erdoğan ise iki sanatçıyı bir araya getirmeden önce ortaya çıkacak eserlerin hayalini kurduğunu ifade etti.
Erdoğan, "Hayalim, sanatçılarda da benzer bir coşku bulunca tam anlamıyla bir terkibe imza attık. Serginin adını da aslında buradan geliyor." dedi.
Sanatseverleri 31 Ocak 2023'e kadar ağırlayacak olan sergide 61 eser yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.