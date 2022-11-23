Hikmet Barutçugil'in "Dünya Çöl Olmasın" ebru sergisi TİEM'de açıldı
"Barut" tekniğini ebru literatürüne kazandıran usta ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil'in sürdürülebilirlik temalı eserlerinin yer aldığı "Dünya Çöl Olmasın" sergisi sanatseverlerle buluştu.
İstanbul
Türk İslam Eserleri Müzesi'ndeki (TİEM) sergi açılışına TİEM Müdürü Ekrem Aytar, Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan ile çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı.
Kuveyt Türk'ün desteğiyle, Mesut Bilgili'nin küratörlüğünde gerçekleştirilen sergide sürdürülebilirlik temalı 42 eserlik koleksiyonun yanı sıra animasyonlardan oluşan ve dijital ekranlarda sergilenen NFT eserler yer alıyor.
"Yaratılışın sırrında tekamül vardır"
Hikmet Barutçugil, AA muhabirine, sanatçının hayata ve yaşadığı dünyaya karşı duyarlılığının olması gerektiğine dikkati çekerek, "Yıllarca çevre sorunları, doğal afetler, kuraklık ve küresel ısınma gibi olaylardan bahsedilirken bunların etkisinde kalıyoruz. Zaman zaman serbest çalışmalar sırasında bazı duygularımız eserlere de yansıyor." dedi.
Barutçugil, Kuveyt Türk'ün ebru sanatıyla ilgilenmesi ve destek vermesinin önemine işaret ederek, uluslararası alanda geleneksel sanatları tanıtmanın da gerekliliğini ifade etti.
Serginin sürdürülebilirlik temalı eserlerden oluştuğunu aktaran Barutçugil, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hazreti Muhammed bir hadisinde 'Zaman size uymaz, siz zaman' der. Bu zamanın araç ve gereçleri neyse biz onlara uymak zorundayız. Yoksa çağ dışı kalırız. Gençlerle irtibat kuramayız. Biz gençlerle iletişimi sürdürmek için bile yeniliğe karşı olmamalıyız. Çünkü yaratılışın sırrında tekamül vardır. Ayrıca yeniliği destekleyen çok özel sözler var. Yine bir hadiste 'İki günü eşit olan ziyandadır' der efendimiz."
"Ebru sanatının Türkiye'de metaverse ile ilk buluşması"
Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan da kültürel eserleri gelecek nesillere aktarma misyonlarının olduğunu ifade ederek, "İslam milletine mal olmuş bu eserleri genç nesle aktarmak düşüncesiyle bu tür sergilere yardımcı ve ön ayak oluyoruz." diye konuştu.
Serginin tüm insanlığı ilgilendiren önemli bir konuyu gündeme getirdiğinin altını çizen Uyan, finans alanında yaptıkları sürdürülebilirlik çalışmalarını kültür ve sanat alanında yapıyor olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Sergi küratörü Mesut Bilgili ise ebrunun suyun üzerine doğadan gelen renklerle yapılan bir sanat olduğunu vurgulayarak, "Dünya çölleştiği zaman ilk yara alacak sanat dallarından birisi ebru. Biz 'dünyanın çölleştiğini sembolik olarak ebru sanatının üzerinde anlatabiliriz' dedik. Bu düşünceyle yola çıktık, gençlere ulaşabilmek için eserleri dijital ortama da taşıdık." değerlendirmesinde bulundu.
Bilgili, ebru sanatının Türkiye'de metaverse ile ilk buluşması olduğunu kaydederek, sanatseverlerin sergiyi gezerken iklim sorunları anlamında dünyanın bugünkü halini ve önlem alınmazsa gelecekteki halini görebileceklerini sözlerine ekledi.
Öte yandan "www.dunyacololmasin.art" internet adresi üzerinden de çevrim içi ziyaret edilebilecek sergi, 1 Aralık'a kadar açık kalacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.