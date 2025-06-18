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Kültür

Rahmi M. Koç Müzesi'nde ebru sergisi açıldı

Koç Üniversitesi Ebru Kulübü'nün yıl sonu sergisi, Rahmi M. Koç Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Aişe Hümeyra Akgün  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Rahmi M. Koç Müzesi'nde ebru sergisi açıldı

İstanbul

Müzeden yapılan açıklamaya göre, sergide, Koç Üniversitesi öğrencilerinin yaklaşık 70 özgün ebru eseri yer alıyor.

Çoğunluğu geleneksel tekniklerle hazırlanan çalışmalar arasında, tuval, kumaş, defter kapağı ve yelpaze gibi farklı yüzeylere uygulanmış modern yorumlar da beğeniye sunuluyor.

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Eserleri üniversitenin farklı bölümlerinden ve sınıflarından öğrenciler, yıl boyunca atölyelerde emek vererek oluşturdu. 2002 yılında Koç Üniversitesi bünyesinde kurulan Ebru Kulübü, öğrencilere geleneksel Türk sanatlarından biri olan ebruyu öğrenme ve uygulama fırsatı sunuyor.

Kulüp, uzman ebru sanatçısı Mehmet Eray Atay'ın rehberliğinde yürütülen atölye çalışmalarıyla hem başlangıç hem de ileri seviyedeki öğrencilerin bu sanatı teknik ve estetik açıdan derinlemesine keşfetmesini sağlıyor. Dönem sonunda katılımcılara başarı sertifikası veriliyor.

Sergi, 30 Haziran'a kadar görülebilecek.


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