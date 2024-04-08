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Kültür

Hande Baladın'ın kariyerine odaklanan "Baladın" belgeseli, bu ay vizyona girecek

Eczacıbaşı Dynavit'in milli oyuncusu Hande Baladın'ın kariyerine odaklanan "Baladın" belgeseli, bu ay izleyiciyle buluşacak.

Mutlu Demirtaştan  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
Hande Baladın'ın kariyerine odaklanan "Baladın" belgeseli, bu ay vizyona girecek

İstanbul

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre belgesel, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı Dynavit’in yıldız oyuncusu Hande Baladın’ın kariyerindeki dönüm noktaları, öne çıkan özellikleri ve günlük rutinlerine yoğunlaşıyor.

Kariyeri boyunca orta oyuncu, pasör çaprazı ve smaçör olarak görev alan Baladın’ın mevkilere adaptasyonu ve maçlara hazırlıkları, Red Bull TV’de gösterime girecek belgeselde öne çıkan noktalar arasında bulunuyor.

Belgeselin uzun emekler sonunda ortaya çıktığını belirten Hande Baladın, "İsmimi taşıyan bir belgeselin yapılması benim için gerçekten gurur verici. Muhteşem bir ekip ile böylesine güçlü bir yapım gerçekleştirdiğimiz için Red Bull’a teşekkür ediyorum. Umuyorum belgesel izleyicinin de beğenisini kazanır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti, Eczacıbaşı Dynavit’in yıldızları Tijana Boskovic ve Simge Aköz de belgeselde yer alıyor.

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