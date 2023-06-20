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Kültür

Hacı adaylarının ilk vahyin geldiği Hira Mağarası'na ziyaretleri sürüyor

Hac ibadeti için kutsal topraklara gelen hacı adayları, Mekke'de bulunan kutsal mekanları ziyaret ediyor. Hacı adaylarının en fazla ziyaret ettiği mekanların başında ise Hazreti Muhammed'e ilk vahyin ulaştırıldığı Hira Mağarası yer alıyor.

Fırat Taşdemir  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
Hacı adaylarının ilk vahyin geldiği Hira Mağarası'na ziyaretleri sürüyor Fotoğraf: Fırat Taşdemir/AA

Mekke

Kutsal topraklardaki günlerini Kabe ziyareti, ibadet ve dua ile geçiren hacı adayları, sabah namazını Hira Mağarası çevresinde eda etmek için Mekke'ye 5 kilometre mesafede olan Nur Dağı'nın (Cebel-i Nur) zirvesine tırmanıyor.

Bir saatlik zorlu yolculuk sonrasında zirveye varan hacı adayları, buradan Mekke'yi izliyor ve namazın ardından Nur Dağı'nın zirvesinden yaklaşık 20 metre aşağıda bulunan Hira Mağarası'nı ziyaret ediyor.

Hacı adayları, bir kişinin başı tavana değmeyecek şekilde ayakta durabileceği yükseklikte ve yere uzanabileceği genişlik ve uzunlukta bir boşluk bulunan mağarada şükür namazı kılıp dua ediyor.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı yer

İslam kaynaklarına göre, Hazreti Muhammed'in 40 yaşına yaklaştığında inzivaya çekildiği ve burada vakit geçirmeyi adet edindiği Hira Mağarası, ilk vahyin geldiği ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı yer olma özelliğini taşıyor.

Hazreti Muhammed 40 yaşındayken, Hira'da tefekkürle meşgulken Kadir Gecesi, Hazreti Cebrail aracılığıyla Alak Suresi'nin, "Yaratan Rabb'inin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. Rabb'in sonsuz kerem sahibidir. O Rabb ki kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediği şeyleri öğretendir." şeklindeki ilk beş ayeti vahyolundu.

"Peygamber efendimiz ne zorluklar yaşamış, onu hissediyorsunuz"

Hacı adaylarından Raif Kencbesu, AA muhabirine, imkanı olan herkesin kutsal mekanları ziyaret etmesi gerektiğini belirterek "Çok güzel bir duygu. Burayı yaşamak lazım. Peygamber efendimiz ne zorluklar yaşamış, onu burada hissediyorsunuz." dedi.

Emre Özkaymak da imsak vaktiyle yola çıktıklarını, mağaranın içine girmek için uzun süre sıra beklediklerini ifade etti. Özkaymak, "İnşallah iki rekat namaz kılıp Kabe'ye doğru yola çıkacağız." ifadesini kullandı.

Yunus İnal da Hira Mağarası'na gelmenin çok zor olduğunu ancak Allah'ın kolaylık sağladığını söyledi.

Emrah Bağcı, "Yol biraz meşakkatli. Buraya Peygamber efendimizin çektiği zorlukları bir an bile olsa hissetmek için geldik." diye konuştu.

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