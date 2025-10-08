Dolar
41.71
Euro
48.51
Altın
4,041.67
ETH/USDT
4,524.20
BTC/USDT
123,303.00
BIST 100
10,756.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, yeni konser sezonunu açtı

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, ölümünün 24. yılında şef Hikmet Şimşek'i andığı yeni sanat sezonunun ilk konserinde, trompet sanatçısı Cem Sevgi ve viyolonsel sanatçısı Yusuf Çelik'i ağırladı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, yeni konser sezonunu açtı

Ankara

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, 2025-2026 sanat sezonunun ilk konserini Ankara Devlet Konservatuarı Konser Salonu'nda şef Rengim Gökmen yönetiminde gerçekleştirdi.

Konserin birinci bölümünde viyolonsel sanatçısı Yusuf Çelik ve trompet sanatçısı Cem Sevgi, 28 yaşındaki genç besteci Cem Esen'in, viyolonsel ve trompet için konçerto formunda yazdığı eserin ilk seslendirilişini yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dinleyiciler sanatçıları dakikalarca ayakta alkışladı.

Konserin ikinci bölümde ise orkestra Ludwig van Beethoven'ın 1803–1804 yıllarında kaleme aldığı ve klasik senfoni türünü köklü bir biçimde dönüştüren eser olarak kabul edilen "3. Senfonisi"yi dinleyicilere sundu.

Vefatının 24. yılında şef Hikmet Şimşek'in de anıldığı konseri, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler dinledi.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TRT Genel Müdürü Sobacı: TRT Avaz, Türk dünyası arasındaki dayanışmayı daha da kuvvetlendiriyor
İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'na saldırısı protesto edildi
Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu
Bakan Uraloğlu: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda bir kalkınma projesidir
Dışişleri Bakanı Fidan, Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak

Benzer haberler

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, yeni konser sezonunu açtı

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, yeni konser sezonunu açtı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet