Dolar
36.50
Euro
37.89
Altın
2,859.12
ETH/USDT
2,205.40
BTC/USDT
85,103.00
BIST 100
9,658.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür, Ramazan 2025

Gümüşhane'de bir köyde 21 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürdürülüyor

Gümüşhane'de bir köyde 21 yıl önce başlatılan ramazanda yoldan geçenlere oruç açtırma geleneği sürdürülüyor.

Sinan Uçar  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Gümüşhane'de bir köyde 21 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürdürülüyor Fotoğraf: Sinan Uçar/AA

Gümüşhane

Merkeze bağlı Kırıklı köyünde dönemin muhtarı Alim Aşkın tarafından 21 yıl önce ücretsiz iftar yemeği programı başlatıldı.

Ramazan ayı boyunca iftar vakti yoldan geçen araçlar durdurularak sürücü ve yolculara yemek ikram ediliyor. Yemek için yapılan masrafları maddi imkanı olan köylüler karşılıyor.

Gümüşhane-Erzincan kara yolunun 24. kilometresinde, Gümüşhane-Kelkit-Köse yol ayrımında bulunan köyde, bu yıl da gelenek sürdürülüyor.

Ramazan ayının ilk iftarını Kırıklı köyünde yapan Vali Aydın Baruş, gazetecilere, mübarek aya bir sofra etrafında toplanarak girmenin huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Baruş, geleneksel hale getirilen ücretsiz iftar yemeğinin 2004'te başlatıldığını dile getirerek, "Geleneksel hale gelmiş olan iftar yemeğine muhtarımız ve yoldan geçen vatandaşlarımızla birlikte orucumuzu açtık. Ortak bir sofra etrafında toplanmaktan insan mutluluk duyuyor. Ramazan ayına girmenin ve oruç açmanın huzurunu hissediyor. Hep birlikte aynı sofra etrafından olmak kardeşliği güçlendirir." dedi.

Köy muhtarı Fikret Bulut da iftar geleneğinin 21'inci yılındaki ilk iftarlarını açtıklarını belirterek, "Bir kamyonet şoförünün peynir, ekmek ve zeytin yiyerek iftar açtığını gören Alim hocamız bu programı başlattı. Alim hocamıza Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Onun sayesinde biz de bu bayrağı aldık." diye konuştu.

İftar yemeklerinin gönüllü insanlar tarafından katkı sağlanarak hazırlandığını ifade eden Bulut, Valilik desteğiyle de mutfağın tadilatının yapıldığını kaydetti.

Trabzon'dan Kelkit'e giden şoför Serkan Kaya, Kırıklı köy yolu mevkisini sık sık kullandığını belirterek, "Zaman zaman iftarlara katılıyoruz. Yapanlardan Allah razı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Daha önce burada iftar yapmıştım. Zamanı da ona göre ayarlayıp geldim. İlk iftarımızı burada açacağız." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın'dan liseli öğrencilerin gönderdiği atkılar, Rasulayn'da görevli askerlere teslim edildi
Balıkesir'de çocuklar soğuktan etkilenen köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü
Akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Şemdinli'de ilk iftar yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye terörle mücadele konusunda dünyanın en güçlü ülkesidir
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ramazan etkinlikleri başladı

Benzer haberler

Gümüşhane'de bir köyde 21 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürdürülüyor

Gümüşhane'de bir köyde 21 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürdürülüyor

Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde yüzlerce kişi ilk iftarı birlikte yaptı

Amasya'da ramazanda 161 yıllık "bando" geleneği yaşatılıyor

Ordu ile Samsun sınırındaki cadde üzerinde oruçlarını aynı anda açtılar

Ordu ile Samsun sınırındaki cadde üzerinde oruçlarını aynı anda açtılar
Akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Şemdinli'de ilk iftar yapıldı

Akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Şemdinli'de ilk iftar yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye terörle mücadele konusunda dünyanın en güçlü ülkesidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye terörle mücadele konusunda dünyanın en güçlü ülkesidir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet