Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinden "Hanzala Yüzünü Dönene Dek" sergisi
Galatasaray Üniversitesi Medeniyet Kulübü öğrencilerinin düzenlediği "Hanzala Yüzünü Dönene Dek" isimli sergide, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında yaşanan olaylar görsellerle aktarılıyor.
İstanbul
Üniversite kampüsünde bulunan Soma Tüneli’nde açılan, Gazze'ye ilişkin fotoğraflar, haritalar, karikatürler ve açıklamaların yer aldığı sergide 46 görsel de yer alıyor.
Sergi hakkında bir konuşma yapan Uluslararası İlişkiler öğrencisi Esma Yılmaz, kulüp olarak Filistin'deki mazlumların yanında yer aldıklarını göstermek istediklerini söyledi.
Yılmaz, "46 görselden ve açıklamadan oluşan sergimizin esas amacı Filistin ile İsrail sorununun yeni bir durum olmadığını, İsrail'in işgal politikasının ve haksız tutuklamalarının, Mescid-i Aksa baskınlarının yıllardır sürdüğünü ve bu sürecin 7 Ekim’de başlamadığını vurgulamaktır." dedi.
Hukuk Fakültesi öğrencisi Saliha Gülru Şentop ise sergiye adını veren Naci el-Ali'nin Hanzala karikatürü olduğunu kaydederek, "Naci el-Ali, Hanzala'yı sürekli sırtı dönük halde resmeder. Hanzala'nın yüzü, Filistin özgür olduğunda görülecektir." diye konuştu.
Emre Gürdal da Medeniyet Kulübü 2012 yılında milli-manevi değerlerine bağlı ve toplumsal aidiyet duygusu yüksek öğrenciler tarafından kurulduğunu anlattı.
Gürdal, "Üniversitemizdeki mescit eksikliğinin giderilmesinde büyük rol oynayan Medeniyet Kulübü üniversitemizin en fazla üyeye sahip kulüplerinden biridir." ifadelerini kullandı.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sergi 3 Kasım'a kadar görülebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.