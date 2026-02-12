Dolar
43.64
Euro
51.93
Altın
4,944.26
ETH/USDT
1,924.70
BTC/USDT
65,846.00
BIST 100
14,180.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Fransa'daki Louvre Müzesi'nde "bilet dolandırıcılığı" şebekesi çökertildi

Fransa'da polis, Paris'teki Louvre Müzesi'nde ziyaretçileri dolandırdığı belirlenen geniş çaplı "bilet dolandırıcılığı" ağına yönelik operasyonda, 2'si müze çalışanı 9 kişiyi gözaltına aldı.

Zeynep Katre Oran  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Fransa'daki Louvre Müzesi'nde "bilet dolandırıcılığı" şebekesi çökertildi

Ankara

France 24'te yer alan habere göre, müze yönetimi, soruşturmanın polise yaptıkları suç duyurusu üzerine başlatıldığını, eldeki bulguların organize ve geniş kapsamlı dolandırıcılık şebekesine işaret ettiğini duyurdu.

Louvre'da çalışan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 9 kişinin "bilet dolandırıcılığı" şebekesine karıştıkları şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Le Parisien gazetesinde yer alan haberde de dolandırıcılık ağının, 2024 yazında faaliyete geçtiği ve özellikle Çinli ziyaretçilerin hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ile Suriye arasında iletişim alanında koordinasyon mekanizması kurulacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet işbirliği ruhu içinde yoluna devam edecektir
Türkiye ile Sırbistan arasında ortak bildiri yayımlandı
İletişim Başkanı Duran: Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlenmesi memnuniyet vericidir
Bakan Kurum: Türkiye küresel iklim krizine karşı verilecek mücadelenin doğal merkezidir
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Fransa'daki Louvre Müzesi'nde "bilet dolandırıcılığı" şebekesi çökertildi

Fransa'daki Louvre Müzesi'nde "bilet dolandırıcılığı" şebekesi çökertildi

Fransa, Epstein belgelerinde başka diplomatların adının geçmesi ihtimalini dışlamıyor

Fransa'da Nils Fırtınası nedeniyle 900 bin hane elektriksiz kaldı

Rusya, Gazze Barış Kurulu toplantısında temsil edilmeyecek

Rusya, Gazze Barış Kurulu toplantısında temsil edilmeyecek
Fransa: Musk, ABD'de federal kurumlar tarafından aşırı derecede sübvanse ediliyor

Fransa: Musk, ABD'de federal kurumlar tarafından aşırı derecede sübvanse ediliyor
AB'nin öncü güçleri Fransa ve Almanya arasındaki görüş ayrılıkları derinleşiyor

AB'nin öncü güçleri Fransa ve Almanya arasındaki görüş ayrılıkları derinleşiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet