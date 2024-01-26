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Kültür

Fotoğraf sanatçısı Halim Kulaksız'ın "Moza-İst" sergisi ziyarete açıldı

Fotoğraf sanatında 60 yılı geride bırakan ve Türkiye'de ilk renkli fotoğraf sergisini açan A. Halim Kulaksız'ın yıllar boyunca çektiği İstanbul fotoğraflarını mozaikleme yöntemiyle oluşturduğu görsel çalışmalar, Piramid Sanat'ta sergilendi.

Ömer Faruk Yıldız  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
Fotoğraf sanatçısı Halim Kulaksız'ın "Moza-İst" sergisi ziyarete açıldı Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız/AA

İstanbul

Piramid Sanat'ın kurucusu Bedri Baykam, sanatçı İbrahim Zaman ve çok sayıda sanatçının katıldığı "Moza-İst" sergisinde, Kulaksız'ın binlerce fotoğrafı mozaiklenerek oluşturulan Haliç, Anadolu Hisarı, Sütlüce, Topkapı, Karaköy, Boğaziçi, Kız Kulesi, Sarayburnu ve Tarihi Yarımada siluetleri yer aldı.

Kulaksız, AA muhabirine, uzun yıllardır İstanbul fotoğrafları çektiğini belirterek, "Dünyanın birçok şehrini gezdim, en güzeli İstanbul. Hayranı olduğum 7 tepeli İstanbul'u tanıtmaya çalışıyorum. Şimdiye kadar belgesel fotoğraf yaptık, ondan sonra bunu yaşatmak için farklı bir tarz seçmeye çalıştım. Bu kapsamda mozaikleme yöntemini keşfettim." dedi.

Mozaikler 2 bin fotoğraftan oluşuyor

Kulaksız, mozaikleme yöntemini nasıl yaptığını "Bunu bir programla yapıyorsunuz. Oluşturduğum mozaikler 2 bin orijinal fotoğraftan oluşuyor. Fakat seçtiğim fotoğrafları program kendi yerleştirince konuyu karıştırıyor. Ben bunu önlemek için konuyu ayrıca işliyorum ve farklı desenler vermek suretiyle dikkati konuya çekiyorum." ifadeleriyle anlattı.

Her bir çalışmasını birkaç günlük yoğun bir odaklanma sonucu bitirdiğini vurgulayan Kulaksız, sergideki hiçbir mozaik çalışmasını 2 günden önce tamamlamadığına dikkati çekti.

Moza-İst sergisi 25 Şubat'a kadar Piramid Sanat'ta ziyaret edilebilecek.

Halim Kulaksız kimdir?

Gümüşhane'de 1944'te doğan A. Halim Kulaksız, 1958'de Erzurum Lisesi'nde kutu makine alarak lisenin fotoğraf kulübünde siyah-beyaz fotoğraf çalışmalarına başladı.

İstanbul'a 1962'de gelen Kulaksız, burada fotoğrafçılıkta profesyonelleşerek 1964'te ARColour adında bir lavoratuvar kurdu.

Kulaksız, 1971'de Ankara'da "Görüntüler" adıyla Türkiye'nin ilk renkli fotoğraf sergisini açtı ve 1972'de New York Fotoğrafçılık Enstitüsü'nü bitirdi.

Kariyeri boyunca çok sayıda ödüle değer görülen Kulaksız, injekt ve dijital çıkış makinelerini ilk kez Türkiye'ye getiren fotoğrafçı olarak biliniyor.


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