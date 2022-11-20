Fatih Edebiyat Günleri "İmzalı Kitapların Peşinde" sergisiyle kapılarını açtı
Edebiyat dünyasından 50 seçkin isim, 26 Kasım'a kadar 8 ayrı mekanda gerçekleştirilecek açık oturum, edebiyat gezisi, söyleşi, sergi ve şiir akşamı etkinliklerinde kültür ve sanat meraklılarıyla buluşacak.
İstanbul
Fatih Belediyesinin "Türk Edebiyatının Başkenti İstanbul" üst başlığıyla düzenlediği "Fatih Edebiyat Günleri" başladı.
Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde (FKSM) gerçekleştirilen açılışta konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih Edebiyat Günleri'nde edebiyatçıları ve edebiyatseverleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
İstanbul'un binlerce yıllık tarihinde medeniyetlere beşiklik etmiş, muhafaza ettiği kültürle her dönem sanat ve edebiyata yön veren bir şehir olduğunu belirten Turan, "İstanbul'un geçmişten günümüze uzanan tarihinde ilçemiz Fatih, oldukça mühim bir hafıza mekanı olarak öne çıkmaktadır." dedi.
Turan, Fatih Belediyesi olarak tüm değerlerin sanatla, edebiyatla yoğrularak sunulduğu kültürel yapıların, edebiyat muhitlerinin, yeniden suriçi İstanbul'unda canlanması için çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, Fatih'in hafızasının sadece tarihi yapılardan ibaret olmadığına, edebiyat, müzik ve modern sanat gibi pek çok unsurun da kent hafızasının bir parçasını oluşturduğuna işaret etti.
"Fatih Edebiyat Günleri" kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin bilgiler paylaşan Turan, "Baki'den Nedim'e, Mehmet Akif'ten Yahya Kemal'e, Asaf Halet Çelebi'den Sezai Karakoç'a uzanan şiir birikimini sadece onlarla değil yepyeni söyleyişlerle devam ettirecek zinde kuşaklara ihtiyacımız olduğu da bir gerçektir." değerlendirmesinde bulundu.
Ergün Turan, programda emeği olanlara teşekkür ederek, "Kültürün başkenti Fatih'te dolu dolu geçecek bir edebiyat haftasında tüm katılımcılarımıza verimli, keyifli bir yolculuk diliyorum." diye konuştu.
"Gerçek şairler hayatımızı beslemeye devam ediyor"
Açılış konuşmasını yapan araştırmacı-yazar Beşir Ayvazoğlu da edebiyatsız bir dünyanın düşünülemeyeceğini belirterek, "Belki de insan ilk anlamlı sesi çıkardığı zaman o anlamlı ses şiirdi, ilk şiirdi. Şiir hem şairin ruhunu yanısıtır, hem de belki binlerce yıl önceki atalarının arzuları, hevesleri, hayalleri şairin dilinden bize intikal eder." sözlerini sarf etti.
Ayvazoğlu, her devrin, ülkenin, edebi grubun hatta her kişinin farklı edebiyat anlayışı olduğunu, edebi akımların da genelde kendinden öncekini reddederek var olmaya çalıştığını kaydetti.
Edebiyat tarihinde tasfiyeyi yapan asıl unsurun ise zaman olduğunu dile getiren Ayvazoğlu, "Gerçek sanatkar, gerçek şair, gerçek romancı, gerçek hikayeci tüm bu kavgaların ve kaosun içinden sıyrılıp gün ışığına çıkıyor ve onlar hayatımızı beslemeye devam ediyorlar. Fatih Edebiyat Günleri'nin de bu manada edebiyatın, hayatımızı, dünyamızı, muhayyilemizi, zekamızı besleyecek bir faaliyet olarak önemli bir fonksiyon icra edeceğini düşünüyorum." görüşünü paylaştı.
Konuşmaların ardından Bilen Işıktaş'ın anlatımıyla gerçekleştirilen "İstanbul'da Edebiyatın Musikisi" konserinde solistler Atakan Akdaş ve İrem Şanlı sevilen eserleri seslendirdi.
Haluk Oral ve M. Rüyan Soydan koleksiyonundan meşhur yazarların imzalı kitaplarından hazırlanan "İmzalı Kitapların Peşinde" sergisi de açılış etkinliği kapsamında FKSM'de ziyarete açıldı.
Fatih Edebiyat Günleri hakkında
Edebiyat dünyasından 50 seçkin isim, Fatih Edebiyat Günleri kapsamında açık oturum, edebiyat gezisi, söyleşi, sergi ve şiir akşamı gibi 19 ayrı etkinlikte kültür ve sanat meraklılarıyla buluşacak.
Etkinlikler, FKSM, Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi, Medrese Davutpaşa, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi, İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi olmak üzere 8 mekanda gerçekleştirilecek.
Program kapsamında Beşir Ayvazoğlu, Turgay Anar, İbrahim Öztürkçü ve Aydın Ünlü rehberliğinde 4 farklı güzergahta edebiyat gezileri düzenlenecek.
"Şehir ve Edebiyat: İstanbul'da Edebiyat Ortamı", "Kültür Odağı Olarak İstanbul Kütüphaneleri", "İstanbul'un Romanını Yazmak" etkinliklerinde İstanbul'un Türk edebiyatına yansımaları yeni tespitler ve tekliflerle ele alınacak.
"Kurmacanın Anahtarı Nedir?", "Torunları Fatihli Dedelerini Anlatıyor", "İstanbul Erkek Liseli Edebiyatçılar" başlıklı etkinliklerin yanı sıra katılımcılar "İstanbul ve Şiir", "İstanbul ve Roman" ve "İstanbul'un Hikayesi" başlıkları altında edebiyatçılardan yazarlık deneyimlerini dinleme imkanı bulacak.
Fatih Belediyesi binasının yanındaki FKSM'de açılan "İmzalı Kitapların Peşinde" sergisinin yanı sıra Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde "Fatih Sultan Mehmet ve Fatih Kitapları Sergisi" başlıklı sergi, meraklılarıyla buluşacak.
Fatih Edebiyat Günleri, Ali Ayçil, Ali Sali, Ali Ural, Alper Gencer, Hüseyin Atlansoy, Lale Müldür, Mehmet Erte, Meryem Kılıç, Mustafa Akar, Tuba Kaplan, Zeynep Arkan ve Zeynep Karaca'nın katılacağı şiir akşamıyla 26 Kasım'da sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.