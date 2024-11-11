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Kültür

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ulaşımın zor olduğu tarihi tabyalara yol yaptı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, tarihi Çobandede ve Dolangez tabyalarına yeni yol yaptı.

Muhammet Mutaf  | 11.11.2024 - Güncelleme : 11.11.2024
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ulaşımın zor olduğu tarihi tabyalara yol yaptı

Erzurum

Kırım Savaşı'ndan başlayıp 1. Dünya Savaşı öncesine kadar 1855-1896 yılları arasında, Kafkasya'dan bölgeye doğru ilerleyen Rus tehdidine karşı yaptırılan, 93 Harbi'nde (1877-1878) ve 1. Dünya Savaşı'nda şehrin savunmasında önemli rol oynayan ve son yıllarda bakımsızlık nedeniyle harabe haline gelen 23 tabyanın korunması için Vali Mustafa Çiftçi kapsamlı bir proje çalışması başlattı.

Ecdadın kahramanlık destanları yazdığı tabyalara sahip çıkılması için hazırlanan "Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında, "Kültürel ve Doğal Miras Değerlerinin Korunması" başlıklı valilik emri yayımlandı ve 23 tabyanın sorumluluğu kurum, dernek ile sivil toplum kuruluşlarına verildi.

Kurumların el birliği yaptığı proje kapsamında, tabyaların kısa sürede detaylı temizliği ve yıkılan ya da yıkılmak üzere olan bölümlerin bakım ve onarımı yapıldı.

Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan ve bağımsızlık mücadelesinde büyük bir stratejik öneme sahip kentteki tabyalar, hem tarihi yapılar olarak hem de ecdadın destansı mücadelesinin sembolleri olarak korunuyor.

Proje kapsamında tabyaların çevre düzenlemesi tamamlanarak ziyaretçilere açılması, ayrıca genç nesle birer eğitim alanı haline getirilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi de sorumlu olduğu Çobandede ve Dolangez tabyalarındaki bakım ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Belediye ekipleri, ayrıca ulaşımın zor olduğu tabyalara 14 kilometrelik yeni yol yaptı.

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