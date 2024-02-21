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Kültür

Emine Erdoğan, Ankara'nın tarihi yapılarından Ankara Palas Müzesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, restorasyonu tamamlanarak müzeye dönüştürülen Ankara Palas'ı ziyaret etti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş, Çağla Koç  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
Emine Erdoğan, Ankara'nın tarihi yapılarından Ankara Palas Müzesi'ni ziyaret etti Fotoğraf: Harun Özalp/AA

Ankara

Cumhuriyetin ilk yıllarının anıtsal yapılarından olan ve 2018'de başlatılan restorasyonu Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığınca tamamlanan Ankara Palas Müzesi'nin, ilk ziyaretçisi Emine Erdoğan oldu.

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı envanterine kayıtlı 16-20'nci yüzyıllara ait yaklaşık 1200 eserin yer aldığı müzedeki eserleri tek tek inceleyen Emine Erdoğan, Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız'dan bilgi aldı.

Emine Erdoğan, müzede, Dolmabahçe Sarayından getirilen sofra takımı, Osmanlı dönemine ait yazılı eserler, tuğralar, alay sancağı, tören kaftanı, yabancı ülkelerden Osmanlı padişahlarına verilen hediyeler ile Hereke fabrikasının kumaşlarıyla yakından ilgilendi.

Emine Erdoğan, daha sonra Başkan Yıldız, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı çalışanları ve diğer ilgililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Müze ziyaretinde Emine Erdoğan'a Ankara Valisi Vasip Şahin de eşlik etti.

Ankara Palas Müzesi

Birinci Ulusal Mimarlık Akımının önemli temsilcilerinden Ahmet Kemaleddin Bey tarafından tamamlanan Ankara Palas binası 1928'de kullanıma açıldı.


Fotoğraf: Harun Özalp/AA

1975 yılına kadar Vakıflar İdaresine bağlı olarak işletilen, 1976-1982 yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ofis ve sergi alanı olarak kullanılan yapı, 2018'de Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığına devredildi ve tarihinin en büyük restorasyonu gerçekleştirildi.

Müze haline getirilen Ankara Palas binasında, Milli Saraylar Koleksiyonlarında bulunan 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar nadide parçaların yanı sıra Cumhuriyet değerlerini yansıtan ve Atatürk döneminde kullanılan eserler de yer alıyor.

Ankara'nın tarihi yapılarından Ankara Palas Müzesi yarın kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Pazartesi günleri hariç 09.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek.

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