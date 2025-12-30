Dolar
logo
Kültür

Elijah Fox, 16 Ocak'ta İstanbul'da konser verecek

Üç kez Grammy'ye aday gösterilen piyanist ve prodüktör Elijah Fox, dünya turnesi kapsamında 16 Ocak'ta İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Özlem Limon  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Elijah Fox, 16 Ocak'ta İstanbul'da konser verecek

İstanbul

Doğaçlama müziği merkezine alan solo piyano performanslarıyla öne çıkan Fox, "Solo Improvised Tour" kapsamında, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde konser verecek.

Fox, Yussef Dayes Experience ile çıktığı dünya turneleri ve "Ambient Works for the Highways of Los Angeles" albümüyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıldönümünde şehitler anılacak

