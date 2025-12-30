Elijah Fox, 16 Ocak'ta İstanbul'da konser verecek
Üç kez Grammy'ye aday gösterilen piyanist ve prodüktör Elijah Fox, dünya turnesi kapsamında 16 Ocak'ta İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.
İstanbul
Doğaçlama müziği merkezine alan solo piyano performanslarıyla öne çıkan Fox, "Solo Improvised Tour" kapsamında, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde konser verecek.
Fox, Yussef Dayes Experience ile çıktığı dünya turneleri ve "Ambient Works for the Highways of Los Angeles" albümüyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.
