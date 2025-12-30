Dolar
Kültür

Sanatçı Ferdi Tayfur vefatının birinci yılında anılacak

Arabesk müzikte iz bırakan sanatçı Ferdi Tayfur, vefatının 1. yılında yad edilecek.

Ahmet Esad Şani  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Sanatçı Ferdi Tayfur vefatının birinci yılında anılacak

İstanbul

Selami Parmaksız'ın sunumu ve yönetimiyle hazırlanan "Amatör Sesler Programı Ferdi Tayfur Anma Konseri" 3 Ocak 2026'da CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da gerçekleştirilecek.

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Tayfur'un iz bırakan eserleri, amatör seslerin yorumuyla konserde seslendirilecek.

Duygu yüklü şarkıların ve nostaljik ezgilerin ön planda olacağı anma konseri, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Öte yandan usta sanatçı için Kral FM'de özel bir anma haftası kapsamında radyonun yayın akışında Ferdi Tayfur'un unutulmaz eserlerine yer verilecek.

Ferdi Tayfur şarkıları 2 Ocak'ta gün boyu Kral FM'de dinleyicilerle buluşacak, hayranlardan gelen mesajlar canlı yayınlarda paylaşılacak.

