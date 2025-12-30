Sanatçı Ferdi Tayfur vefatının birinci yılında anılacak
Arabesk müzikte iz bırakan sanatçı Ferdi Tayfur, vefatının 1. yılında yad edilecek.
İstanbul
Selami Parmaksız'ın sunumu ve yönetimiyle hazırlanan "Amatör Sesler Programı Ferdi Tayfur Anma Konseri" 3 Ocak 2026'da CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da gerçekleştirilecek.
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Tayfur'un iz bırakan eserleri, amatör seslerin yorumuyla konserde seslendirilecek.
Duygu yüklü şarkıların ve nostaljik ezgilerin ön planda olacağı anma konseri, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
Öte yandan usta sanatçı için Kral FM'de özel bir anma haftası kapsamında radyonun yayın akışında Ferdi Tayfur'un unutulmaz eserlerine yer verilecek.
Ferdi Tayfur şarkıları 2 Ocak'ta gün boyu Kral FM'de dinleyicilerle buluşacak, hayranlardan gelen mesajlar canlı yayınlarda paylaşılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.