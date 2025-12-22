Dolar
Kültür

Müzisyen Jan Garbarek, gelecek yıl İstanbul'da konser verecek

Polonya asıllı Norveçli caz saksofon sanatçısı Jan Garbarek, yeniden İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
Müzisyen Jan Garbarek, gelecek yıl İstanbul'da konser verecek

İstanbul

Sanatçı, usta müzisyenler Rainer Brüninghaus, Yuri Daniel ve Trilok Gurtu ile birlikte 4 Aralık 2026'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde konser verecek.

Stagepass organizasyonuyla düzenlenen konserin biletleri, 25 Aralık saat 11.00'de satışta olacak.

Avrupa cazının özgün isimleri arasında gösterilen Garbarek, İskandinav folk müziğini caz ve dünya müziği unsurlarıyla buluşturan kendine özgü tarzıyla tanınıyor.

Özellikle ECM Records etiketiyle yayımladığı albümlerle uluslararası ün kazanan sanatçı, Keith Jarrett, Pat Metheny ve Hilliard Ensemble gibi önemli isim ve topluluklarla yaptığı işbirlikleriyle de caz tarihinde kalıcı bir yer edindi.

