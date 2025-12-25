Dolar
42.85
Euro
50.62
Altın
4,479.58
ETH/USDT
2,915.00
BTC/USDT
87,290.00
BIST 100
11,399.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Edirne'de Mevlevi mutfağı üniversitede aşçı adaylarının elinde yeniden hayat buluyor

Osmanlı döneminde Edirne ve Balkanlar'a yaklaşık 500 yıl hizmet veren Edirne Muradiye Mevlevihanesi'nde pişirilen yemekler, Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri tarafından yaşatılıyor.

Gökhan Zobar  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
Edirne'de Mevlevi mutfağı üniversitede aşçı adaylarının elinde yeniden hayat buluyor Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

"Yöresel Mutfaklar" dersi kapsamında Mevlevi mutfağı kültürünü inceleyen öğrenciler, yüzyıllar boyunca hazırlanan yemeklere ilişkin hem teorik hem de uygulamalı eğitim alıyor.

Derslerde Mevlevi mutfağının tarihi, yemeklerin özgün tarifleri ve kullanılan malzemeler detaylı şekilde ele alınıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şef adayları, geçmişte Edirne Muradiye Mevlevihanesi'nde pişirilen yemekleri, Osmanlı döneminde kaleme alınan ikinci yemek kitabı olarak bilinen ve Edirne Mevlevi Dergahı postnişinlerinden Ali Eşref Dede tarafından 1856-1857 yıllarında yazılan 208 yemek tarifinin yer aldığı yemek risalesindeki reçetelere uygun biçimde, alanında uzman eğitmenler eşliğinde hazırlıyor.

Uygulamalı eğitim kapsamında öğrenciler, "hurma kebabı", "balık külbastısı", "süt böreği", "kavun dolması", "susuz pilav" ve "nohut yahnisi" gibi Mevlevi mutfağına özgü lezzetleri aslına uygun yöntemlerle yapıyor.

İhya çalışmaları gelecek yıl tamamlanması planlanan Edirne Muradiye Mevlevihanesi'nde yeniden hazırlanacak yemekler için de önemli bir altyapı oluşturuyor.

Mevlevi mutfağı unutulan bir kültür

Arda Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Sedat Kocadoğan, AA muhabirine, Osmanlı'ya başkentlik yapan Edirne'nin zengin mutfak kültürüne sahip olduğunu söyledi.

Asırlık lezzetleri gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını vurgulayan Kocadoğan, Edirne'nin unutulmaya yüz tutmuş yemeklerinin yer aldığı Mevlevi mutfağını öğrencilere anlattıklarını dile getirdi.

Ali Eşref Dede'nin Yemek Risalesi kitabının Mevlevi mutfağı yemekleri için kendilerine rehber olduğunu anlatan Kocadoğan, şunları kaydetti:

"Edirne mutfağı çok katmanlı ve çok kültürlü bir mutfak. Mevlevi mutfağı ise unutulmuş ve bilinmeyen bir mutfak. Biz de bunu gün yüzüne çıkarıp öğrencilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda ilk olarak Mevlevi usulü tas kebabı yemeği hazırladık. Günümüzde teknik olarak et sote olan yemeği Ali Eşref Dede'nin anlattığı gibi kuzu etini çeşitli baharat ve otlarla harmanlayıp tas içinde pişirdik."

Öğrenciler zengin mutfak kültürünü öğreniyor

Kocadoğan, aşçı adaylarına zengin mutfak kültürünü öğretip geleceğe taşımaları için kapsamlı eğitim verdiklerini anlattı.

Mevlevi mutfağının bu zenginliklerden biri olduğunu dile getiren Kocadoğan, şöyle devam etti:

"Unutulan yemeklerin tekrar gün yüzüne çıkarılması gerekli ki böylece kendi mutfağımızın değerini bilelim. Bugün hep birbirine benzeyen yemekler yapıyoruz. Oysa ki bizim mutfağımız böyle değil. Gençlerin bu yemekleri öğrenmelerini, kendi geliştirecekleri tekniklerle bu reçetelere destek vermesini bekliyoruz. Çok çeşitli baharatları ve pişirme tekniklerini öğrencilerimizin yemeklerine kattıklarını görebiliyoruz.

Ali Eşref Dede'nin kitabında çorbalardan tatlılara, kebaplardan pilavlara ve turşulara kadar çok çeşitli tarifler var. Enteresan tekniklerle pişirilen yemekler var. Bunların hepsi Mevlevihane'de pişmiş. Mevlevi kültüründe mutfak önemli. Mevlevihane'ye kabul edilmek biraz mutfaktan geçiyor. İlk önce 1-2 sene mutfak eğitimi var. Mutfak piri el verdikten sonra aslında Mevlevihane'ye tam olarak kabul ediliyorsunuz."

Kocadoğan, Ali Eşref Dede'nin mezarının Muradiye Camisi haziresinde bulunduğunu da belirterek, Mevlevihane'nin ayağa kaldırılmasının büyük kazanım olduğunu vurguladı.

Öğrenciler için yeni bir deneyim

Öğrencilerden Sevgi Üngör, Mevlevi mutfağını öğrenmenin kendileri için yeni bir deneyim olduğunu ifade etti.

Dersleri kapsamında farklı kültürlerin birbirinden değişik yemeklerini öğrendiklerini dile getiren Üngör, "Çeşitli baharatların kullanıldığı yemekler bize yeni lezzetleri gösteriyor. Mevlevi mutfağı kültürünü öğrenmeliyiz. Aynı zamanda günümüz mutfağına da uygulamak önemli." dedi.

Öykü Özgüç ise Mevlevi mutfağında çok farklı tekniklerle hazırlanan yemeklerin bulunduğunu, bu lezzetleri öğrenerek geleceğe taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
62 kez müebbete çarptırılan deprem sanığına mahkeme heyetine hakaretten de dava
Bakan Uraloğlu: Hava sahamızı kesintisiz ve etkin şekilde yöneten altyapımızı çok daha güçlü hale getiriyoruz
Malatya'da depremde 40 kişinin öldüğü Özpolatlar Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı
Bakanı Yumaklı: Dileğimiz, Su Kanunu'nun 2026 yılı içerisinde yasalaşması ve yürürlüğe girmesi
Başsavcılık, "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında 4 şüphelinin ifadeye getirilmesi talimatı verdi

Benzer haberler

Edirne'de Mevlevi mutfağı üniversitede aşçı adaylarının elinde yeniden hayat buluyor

Edirne'de Mevlevi mutfağı üniversitede aşçı adaylarının elinde yeniden hayat buluyor

Edirne'de üniversite öğrencileri Osmanlı geleneği "helva sohbetleri" kültürünü yaşatıyor

Edirne'de üniversite öğrencileri düşmeyi algılayıp uyarı gönderen "akıllı denge bilekliği" geliştirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet