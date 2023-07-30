Dolar
26.90
Euro
29.65
Altın
1,959.18
ETH/USDT
1,875.60
BTC/USDT
29,308.00
BIST 100
7,067.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Düzce'deki tarihi Ceneviz Kalesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

UNESCO tarafından 2013'te Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Ceneviz Kalesi, hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı.

Soner Şen  | 30.07.2023 - Güncelleme : 30.07.2023
Düzce'deki tarihi Ceneviz Kalesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Soner Şen/AA

Düzce

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehrin ortasında bulunan, 38 kilometrelik sahil şeridine ve 3 mavi bayraklı plaja sahip Akçakoca, çevre il ve ilçelerden gelen tatilcileri ağırlamaya devam ediyor.

İlçe merkezinin 3 kilometre batısında yüksek falezin kıyısında bulunan tarihi Ceneviz Kalesi de tatilcilerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında başı çekiyor.

Cenevizliler tarafından Karadeniz'den geçen ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması ve denetlenmesi amacıyla inşa edilen, UNESCO tarafından 2013'te Geçici Dünya Mirası Listesi'ne alınan Ceneviz Kalesi, hafta sonu ziyaretçilerle doldu.

Kaleyi ziyaret edenlerden bazıları içerideki oturma alanları ile çay bahçelerinde dinlenirken, bazıları da falezin hemen önünde yer alan Kale Plajı'nda denize girerek yaz sıcaklarında serinleme imkanı buldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bilecik'te makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Eraslan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Depremin merkez üssü Elbistan'da TOKİ konutları yükseliyor

Benzer haberler

Düzce'deki tarihi Ceneviz Kalesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Düzce'deki tarihi Ceneviz Kalesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Alanya yerli turist sayısındaki artışla dikkati çekiyor

Düzce'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Türkiye'de otomobil sporlarına ilgi artıyor

Türkiye'de otomobil sporlarına ilgi artıyor
Düzce'deki selden etkilenen köyün sakinleri güvenli bir bölgeye taşınmak istiyor

Düzce'deki selden etkilenen köyün sakinleri güvenli bir bölgeye taşınmak istiyor
Düzce'de antik kentteki kazı çalışmalarında sona yaklaşılıyor

Düzce'de antik kentteki kazı çalışmalarında sona yaklaşılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet