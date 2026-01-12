Dolar
43.14
Euro
50.42
Altın
4,592.33
ETH/USDT
3,117.30
BTC/USDT
90,609.00
BIST 100
12,300.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konserlere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Ahmet Esad Şani  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul

Dünya çapındaki kitapseverlerle yayıncılık sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getiren "New Delhi World Book Fair", 18 Ocak'a kadar Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de ziyaretçileri ağırlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Arap dünyasından seçilen çağdaş sahne eserlerini bir araya getiren "16th Arab Theatre Festival", 10-16 Ocak'ta Mısır'ın başkenti Kahire'deki tiyatro salonlarında gerçekleştirilecek.

Gösteriler

Klaus Mann'ın romanından uyarlanan ve hayatının rolünü oynamak adına karanlık bir yola giren bir aktörün ibretlik öyküsünü konu alan "Mephisto" adlı drama, 14 Ocak'ta Çekya'nın başkenti Prag'daki tarihi Prague State Opera sahnesinde izleyicilerle buluşacak.

Shakespeare'in adaletsizlik, ağır bir misyonun yükü ve insanın sığlığı üzerine kurulu ölümsüz trajedisi "Hamlet", 15 Ocak'ta Çekya'nın başkenti Prag'daki The National Theatre sahnesinde tiyatroseverlerle buluşacak.

Andrew Lloyd Webber'in 35. yılını kutlayan eseri "The Phantom of the Opera", Killian Donnelly ve Lucy St. Louis gibi yıldız isimlerle 13-17 Ocak'ta İngiltere'nin başkenti Londra'daki tarihi Her Majesty’s Theatre'da sahnelenecek.

Anton Çehov'un, taşradaki bir akıl hastanesinde geçen ve eğitimli hasta Ivan Dmitriç ile Doktor Andrey Yefimiç arasındaki felsefi çatışmayı merkezine alan eseri "Ward No. 6", 16 Ocak'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de tiyatroseverlerle buluşacak.

Konserler

Giovanni Antonini yönetimindeki Çek Filarmoni Orkestrası, Ludwig van Beethoven, Antonio Vivaldi ve Joseph Haydn'ın eserlerinden oluşan özel repertuvarını 14 Ocak'ta Çekya'nın başkenti Prag'daki Rudolfinum-Dvorak Hall'de yorumlayacak.

Vivaldi’nin ünlü "Dört Mevsim" eseri ile Pablo de Sarasate'nin "Gypsy Airs" eserinin yorumlanacağı "The Four Seasons, Gypsy Airs Op. 20" konser programı, 14 Ocak'ta Çekya'nın başkenti Prag'daki tarihi Municipal House'da gerçekleşecek.

Dünyaca ünlü sanatçı Sting, "Sting 3.0" turnesi kapsamında 14 Ocak'ta Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki tarihi Royal Theatre Carre sahnesinde hayranlarıyla buluşacak.

Ünlü rock grubu Alter Bridge, uzun bir aradan sonra gerçekleştireceği Avrupa turnesinin açılışını 15 Ocak'ta Almanya'nın Hamburg şehrindeki konseriyle yapacak.

Enerjik sahne şovlarıyla tanınan Electric Callboy, dünya turnesine 17 Ocak'ta Hollanda'nın Rotterdam şehrinde başlayacak ve Avrupa'nın seçkin sahnelerinde hayranlarıyla bir araya gelecek.

Nijeryalı sanatçı Burna Boy, ocak ayındaki Avrupa turnesi kapsamında 15 Ocak'ta İsveç, 17 Ocak'ta Danimarka'da müzikseverlerle buluşacak.

İskoç rock müziğinin sevilen grubu Biffy Clyro, ocak ayında başladığı turne kapsamında 15 Ocak'ta Avusturya'da, 16 ve 18 Ocak'ta Almanya'da sahne alacak.

Sinemalar

ABD sinemalarında bu hafta korku, dram, gerilim ve bilimkurgu türlerinde 5 film vizyona girecek.

Danny Boyle'un kült serisinin devam halkası olan ve başrollerini Jack O'Connell ile Ralph Fiennes'ın paylaştığı korku türündeki "28 Years Later: The Bone Temple", 16 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Başrollerini Dacre Montgomery, Bill Skarsgard ve Al Pacino'nun paylaştığı biyografik suç draması "Dead Man's Wire", izleyicileri suç dünyasının derinliklerine doğru etkileyici bir yolculuğa çıkaracak.

Dermot Mulroney ve Justin Long'un kadrosunda yer aldığı gerilim dolu "Night Patrol", gizem ve korku unsurlarını harmanlayan hikayesiyle beyaz perdedeki yerini alacak.

Jodie Foster ve Daniel Auteuil gibi usta isimleri bir araya getiren suç ve gizem odaklı "A Private Life", psikiyatrist Lilian Steiner'ın, bir hastasının cinayete kurban gittiğine ikna olmasıyla başlayan gizemli süreci konu alıyor.

Ünlü seslendirme sanatçılarının sesleriyle katkı sunduğu animasyon ve bilimkurgu türündeki "All You Need Is Kill" filmi de beyaz perdede sinemaseverlerle buluşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Havalimanı'nda pistteki kar miktarı anlık takip ediliyor
RTÜK'ten 3 televizyon kanalına ceza
Geçen yıl 62 bin 583 çevre denetimi gerçekleştirildi
TCDD, Türkiye'yi "demir ağlarla" örmek için bu yıl birçok proje tamamlayacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesinden girişimcilik ekosistemini büyütecek teknopark
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Buzla kaplı Çıldır Gölü'ne gelen turistler gönüllerince eğleniyor

Tazelenme Üniversitesi ile ikinci baharlarında sosyalleşme fırsatı buldular

Muş'ta gönüllü gençler 20 köyde yaptıkları etkinliklerle çocukların yüzünü güldürdü

Muş'ta gönüllü gençler 20 köyde yaptıkları etkinliklerle çocukların yüzünü güldürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet