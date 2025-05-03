Dombra sanatçısı Arslanbek Sultanbekov, Ankara'da konser verdi
"Dombıra" şarkısıyla tanınan Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov, Ankara'da bu yıl ilk kez düzenlenen "Model Türk Devletleri Teşkilatı (Model Organization of Turkic States-MOTS)" programı kapsamında konser verdi.
Ankara
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki otelde düzenlenen ve Türk dünyasından 400 öğrencinin bir araya geldiği etkinlikler kapsamında, Arslanbek Sultanbekov sahne aldı.
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Konserde, Sultanbekov sevilen şarkılarını seslendirdi.
Sultanbekov'un, istek üzerine iki defa seslendirdiği "Dombıra"ya katılımcılar da eşlik etti.
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