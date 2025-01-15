Devlet Tiyatroları geçen yıl 2 milyondan fazla sanatseveri ağırladı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatrolarının geçen sene, 75 yıllık tarihinde seyirci rekoru kırarak, 2 milyondan fazla sanatseveri ağırladığını bildirdi.
Ankara
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile 2024 yılını değerlendirdiklerini belirtti.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürümüz Sayın Tamer Karadağlı ile 2024 yılını değerlendirdik.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) January 15, 2025
75 yıllık tarihinde seyirci rekoru kıran Devlet Tiyatrolarımız, 2 milyondan fazla sanatseveri ağırladı.
2025 yılı hedeflerimizle sahnelerimizi daha da zenginleştirmeye ve toplumumuzu… pic.twitter.com/7yngl4JXUW
"75 yıllık tarihinde seyirci rekoru kıran Devlet Tiyatrolarımız, geçen yıl 2 milyondan fazla sanatseveri ağırladı. 2025 yılı hedeflerimizle sahnelerimizi daha da zenginleştirmeye ve toplumumuzu tiyatroyla buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Ersoy, emeği geçen tüm sanatçı ve çalışanlara teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.