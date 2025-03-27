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Kültür

Danimarka'da keşfedilen damga, 7. yüzyıl Kuzey Avrupa'sı hakkındaki görüşleri değiştirebilir

Arkeologlar, yaklaşık 2 yıl önce Danimarka'nın Tasinge Adası'nda keşfedilen ve damga olduğu düşünülen metal parçanın, 7. yüzyıl Kuzey Avrupa'sındaki güç dengesine dair algıları yeniden şekillendirebileceğini açıkladı.

Sercan İrkin  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Danimarka'da keşfedilen damga, 7. yüzyıl Kuzey Avrupa'sı hakkındaki görüşleri değiştirebilir

İstanbul

BBC'nin haberine göre, arkeologlar, İngiltere'nin Suffolk bölgesindeki bir gemi mezarından 1939'da çıkartılan ve dünyanın birçok bölgesinden getirilen arkeolojik eserlerle oluşturulan "British Museum'daki Sutton Hoo miğferi"nin, üzerindeki motifler nedeniyle İsveç kökenli olduğunu değerlendiriyordu.

Ancak yaklaşık 2 yıl önce bulunan ve metal üzerine desen yapmak için kullanılan bu damganın üzerindeki at figürünün, Sutton Hoo miğferindeki figürle neredeyse aynı olması nedeniyle Danimarka’da ya da bu ülkeden etkilenerek yapılmış olabileceği ifade edildi.

Arkeologlar, yeşil renkli, bakır alaşımından yapılmış ve yaklaşık 5 santimetre büyüklüğündeki bu parça ile miğfer üzerindeki motiflerin gerçekten bağlantılı olmasının, bugüne kadar İsveç merkezli olduğu düşünülen 7. yüzyıldaki güç dengesinin, aslında Danimarka’ya ait olabileceği anlamına geldiğini belirtti.

Danimarka Ulusal Müzesi sorumlusu Peter Pentz, at figüründeki yele, kulak ve kuyruk detaylarına işaret ederek "Eğer atın kendisine odaklanırsak aynı at olduğunu görebiliriz." dedi.

Pentz, eskiyip aşınmış damganın detaylı incelenmesi için 3D tarama yapmayı umduklarını kaydetti.

Bazı araştırmacılar, söz konusu parçanın çok az kazı çalışması yapılan bir bölgede keşfedilmesi nedeniyle başka yerden gelmiş olma ihtimalinin de mümkün olduğuna dikkati çekerek sadece bir keşfe dayanarak böyle büyük bir sonuca varmanın doğru olmadığını vurguladı.

Söz konusu damganın, Danimarka Ulusal Müzesi'nde sergilenmesi bekleniyor.

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