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Kültür

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2 bin 200 yıllık antik tiyatroda konser verdi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Laodikya Antik Kenti'nde yer alan 2 bin 200 yıllık antik tiyatroda sanatseverlerle buluştu.

Ali Bilge  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2 bin 200 yıllık antik tiyatroda konser verdi Fotoğraf: Ali Bilge / AA

Denizli

Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğindeki konseri yaklaşık 15 bin kişi dinledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, konser öncesi yaptığı konuşmada, Laodikya Batı Tiyatrosu'nun depremler nedeniyle son 1700 yıl atıl vaziyette olduğunu, restorasyonu yapılarak ayağa kaldırıldığını söyledi.

Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünde güzel etkinliklere devam edeceklerini kaydeden Zolan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz 1924 yılında bu orkestramızın ismini kendi bulunduğu makamla özdeşleştirmiş, ismi 'Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası' olsun demiş. O günden beri o isimle sanatlarını icra ediyor. İnşallah el ele vereceğiz. Cumhuriyetimize en üst seviyede sahip çıkacağız. Atatürk'ümüze her zaman saygıların en üstünde saygı göstermeye devam edeceğiz. Bugün burada hür ve bağımsız yaşıyorsak Atatürk'ümüzün sayesindedir. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan antik kentteki konserde Şef Rengim Gökmen yönetiminde soprano Görkem Ezgi Yıldırım ile tenor Mert Süngü eserler seslendirdi.

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