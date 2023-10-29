Dolar
28.25
Euro
29.84
Altın
2,001.66
ETH/USDT
1,804.40
BTC/USDT
34,685.00
BIST 100
7,706.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

CSO ve Devlet Çoksesli Korosu, Cumhuriyet Müzesi bahçesinde "100. Yıl Konseri" verdi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ve Devlet Çoksesli Korosu, Cumhuriyet Müzesi bahçesinde Cumhuriyet'in 100. yılına özel konser verdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 29.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
CSO ve Devlet Çoksesli Korosu, Cumhuriyet Müzesi bahçesinde "100. Yıl Konseri" verdi

Ankara

Cumhuriyet Müzesi olarak hizmet veren 2. TBMM Binası önünde TRT'den canlı yayınlanan konserin öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı konuşma, alana kurulan ekranlara yansıtıldı.

CSO Şefi Cemi'i Can Deliorman konser öncesinde yaptığı konuşmada, tarihi bir günde konser vermenin heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Deliorman, "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhuriyet ile var olmuş, Cumhuriyet ile iç içe geçmiş, özdeşleşmiş, birbirlerini beslemiş, birbirleriyle var olmuş iki çok köklü kale. Bugünün bizim için manevi değeri çok yüksek. Birlikte çok kıymetli marşlarımızı seslendireceğiz." dedi.

Ellerinde bayraklarıyla alana gelen vatandaşların da eşlikleriyle, İlker Kömürcü'nün söz ve bestesini yaptığı 100. Yıl Marşı, merhum besteci Prof. Muammer Sun'un Karadeniz Marşı, Vatan Marşı, İleri Marşı, Mülkiye Marşı ve 50. Yıl Marşı seslendirildi.

Devlet Çoksesli Korosu'nu şef Burak Onur Erdem'in yönettiği konseri, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de dinledi.

Konser sonrasında Cumhuriyet Müzesi vatandaşların ziyaretine açıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü
İslamabad'daki "Pakistan Anıtı" Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı
Cumhuriyet'in 100. yılına dünyadan tebrikler yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" sahiplerini açıkladı
MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen hava gösterilerini paylaştı

Benzer haberler

İELEV Okulları, Cumhuriyet'in 100. yılını törenle kutladı

İELEV Okulları, Cumhuriyet'in 100. yılını törenle kutladı

CSO ve Devlet Çoksesli Korosu, Cumhuriyet Müzesi bahçesinde "100. Yıl Konseri" verdi

Ankara Haymana'da Cumhuriyet Bayramı 4 bin 447 metrelik Türk bayrağıyla kutlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bizim için Cumhuriyet'imizin 100. yılı, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı demektir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bizim için Cumhuriyet'imizin 100. yılı, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı demektir
Kadın akrobasi pilotu Cumhuriyet'in 100. yılını özel uçuşuyla kutladı

Kadın akrobasi pilotu Cumhuriyet'in 100. yılını özel uçuşuyla kutladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet