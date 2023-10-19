Dolar
28.00
Euro
29.65
Altın
1,951.09
ETH/USDT
1,554.20
BTC/USDT
28,440.00
BIST 100
7,942.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı ve Fahri Doktora Töreni’nde konuşuyor.
logo
Kültür

Coşkun Aral, yapay zekanın taklit ettiği Ara Güler fotoğraflarını yorumladı

Belgesel yapımcısı ve foto muhabiri Coşkun Aral, vefatının 5. yılında ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in, yapay zekayla taklit edilen çalışmalarını değerlendirdi.

Hatice Nur Sarı, Büşranur Begçecanlı  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Coşkun Aral, yapay zekanın taklit ettiği Ara Güler fotoğraflarını yorumladı

İstanbul

AA muhabirine, yapay zekayla üretilen görüntülerin fotoğrafçılık sanatının geleceği üzerine fikirlerini anlatan Aral, "Benim için gerçek her zaman gerçektir. Yapay zeka böyle, benden aldıkları, benim gibi başka insanların yüklediği bilgiler." dedi.

Aral, yapay zekayla üretilen görüntülerin özgün değil derleme olduğu ifade etti.

Yapay zekayla fotoğraf üretilen bu dönemin de geçeceğini belirten Aral, "Çöp adamdan daha gelişmiş resim aşamasına giden insanoğlunun, fotoğraf makinesinin icadından sonra resim sanatında ortaya çıkan empresyonistlerin, kübistlerin ortaya koyduğu gibi bir dönem bu. Bu döneme de doyacağız, ardından yine gerçeğe dokunacağız." diye konuştu.

"Dikkatli bakıldığında Güler tarafından çekilen fotoğraflar fark edilebilir"

Eseri sıklıkla taklit edilen Güler gibi bir fotoğrafçının olmadığını vurgulayan Aral, Güler'in yapay zekayla taklit edilen fotoğrafları ile orijinal fotoğraflar arasındaki teknik ve estetik farkını yorumladı.

Yapay zekayla oluşturulan fotoğrafları "güzel" olarak niteleyen Aral, Güler'in orijinal fotoğraflarındaki kıyafet, mekan ve ışık detaylarının, yapay zekayla oluşturulanlarda bulunmayan ayrıntılar olduğunu, dikkatli bakıldığında Güler tarafından çekilmiş fotoğrafların fark edilebileceğini kaydetti.

Aral, yapay zekayla oluşturulan görüntünün perfeksiyonist ve doldurulmuş olduğunu belirterek, "Ruh aynı değil. Bu fotoğraflara uzun süre baktığımda 'Ara Güler çekmemiş.' derim." ifadeleriyle, sanatçının çalışmalarındaki özgünlüğe dikkati çekti.

Coşkun Aral, "Ara, kendisini çok iyi bir fotoğrafçı olarak nitelemezdi. Ama 'gözleri' vardı. Vefatından birkaç gün öncesine kadar cep telefonumdaki görüntüyü bile fark edip çok küçük bir ayrıntıyı bana sormuştu. Vizörden baktığında hakikaten (Ara Güler) muhteşemdi. Bir ikinci Ara Güler yok, taklidi de olmaz." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Onbaşı Güneş'in ailesine başsağlığı mesajı
Adalet Bakanı Tunç: (İsrail'in Filistin'e saldırıları) Bölgede kalıcı istikrar ve barış için çalışmayı sürdüreceğiz
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: İsrail'in paylaştığı görüntüler manipülasyon içeriyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu
İzmir'de belediye iştiraki İZENERJİ çalışanları iş bırakma eylemini sürdürüyor

Benzer haberler

Yapay zeka ve akıllı telefonlardaki ses teknolojisiyle 10 saniyede "diyabet" tanısı konulabiliyor

Yapay zeka ve akıllı telefonlardaki ses teknolojisiyle 10 saniyede "diyabet" tanısı konulabiliyor

Coşkun Aral, yapay zekanın taklit ettiği Ara Güler fotoğraflarını yorumladı

Üniversitelerde "5G" ve "yapay zeka" eğitimlerine ağırlık verilecek

Akıllı tarım uygulamaları yapay zeka ve dijitalleşmeyle yaygınlaşacak

Akıllı tarım uygulamaları yapay zeka ve dijitalleşmeyle yaygınlaşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 5'inci yılında Ara Güler'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 5'inci yılında Ara Güler'i andı
ABD, Çin'e gelişmiş yapay zeka çipi ihracatına yönelik kuralları sıkılaştıracak

ABD, Çin'e gelişmiş yapay zeka çipi ihracatına yönelik kuralları sıkılaştıracak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet