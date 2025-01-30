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Kültür

Çin'de, Ay Yeni Yılı'nın ilk gününde sinemalarda gişe rekorları kırıldı

Çin'de, "Bahar Bayramı" olarak adlandırılan Ay Yeni Yılı'nın ilk gününde sinemalardaki gişe hasılatının 251 milyon dolara yaklaştığı bildirildi.

Emre Aytekin  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Çin'de, Ay Yeni Yılı'nın ilk gününde sinemalarda gişe rekorları kırıldı

Pekin

Xinhua'nın haberine göre, Çin'de Ay Yeni Yılı'nın ilk günü olan 29 Ocak'ta, 35 milyon 150 bin kişi sinemaya gitti.

Ülkede satılan biletlerden 1,805 milyar yuan (yaklaşık 251 milyon dolar) gişe hasılatı elde edildi.

Vizyondaki 6 yerli film ise en çok gişe geliri elde edilen yapımlar oldu.

Bu yıl gişe hasılatı ve seyirci sayısı, 2021'de Ay Yeni Yılı'nın ilk günü olan 10 Şubat'ta kırılan rekorları geçti.

Ülkede 28 Ocak-4 Şubat tarihlerindeki 8 günlük "Bahar Bayramı" tatilinde, sinemaların gişe hasılatının 8,54 milyar yuana (yaklaşık 1,4 milyar dolar) ulaşması bekleniyor.

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