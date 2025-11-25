Dolar
42.43
Euro
49.10
Altın
4,140.51
ETH/USDT
2,910.10
BTC/USDT
86,995.00
BIST 100
10,920.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Kültür

Çanakkale'de 73 yaşındaki Hakime teyzenin yaptığı resimlerden oluşan sergi açıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Söğütlü köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan 73 yaşındaki Hakime Pala Gürel'in, köy yaşamını ve gözlemlerini yansıttığı resimlerinden oluşan sergi açıldı.

Çiğdem Münibe Alyanak, Sevi Gözay Uğurlu  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
Çanakkale'de 73 yaşındaki Hakime teyzenin yaptığı resimlerden oluşan sergi açıldı Fotoğraf: Sevi Gözay Uğurlu/AA

Çanakkale

Gürel'in çizdiği 55 resimden oluşan sergi, Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün desteğiyle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Çanakkale Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söğütlü köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Hakime Pala Gürel, AA muhabirine, sergi hayalini gerçeğe dönüştüren Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kadına yönelik şiddete karşı olduğunu dile getiren Gürel, "Kadınlar ayaklarının üstünde dimdik durarak, hayallerini gerçekleştirsin. Mücadeleleri karşılığını buluyor." diye konuştu.

Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Hakime Pala Gürel'in resim sergisini düzenlediklerini söyledi.

Öte yandan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın eşi Neşe Toraman'ın da katılımıyla yürüyüş düzenlendi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "casusluk" operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
İzmir Buca'da belediye şantiyesinde çöp depolanmasına tepki
Samsun'da bu yılki gıda denetimlerinde işletmelere 20 milyon lirayı aşkın ceza kesildi
Şanlıurfa Adliyesinde meydana gelen patlamada 1 personel yaralandı
Bakan Göktaş: Yeni Eylem Planımızı, kadına yönelik şiddetle mücadelenin tüm boyutlarını kuşatan bir çerçevede hazırladık

Benzer haberler

Çanakkale'de 73 yaşındaki Hakime teyzenin yaptığı resimlerden oluşan sergi açıldı

Çanakkale'de 73 yaşındaki Hakime teyzenin yaptığı resimlerden oluşan sergi açıldı

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Emine Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı'nın eşi Kim ile Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Endonezya'daki Cakarta Tekstil Müzesi'ne, Türkiye-Endonezya ilişkilerinin tarihini yansıtan sergi açıldı

Endonezya'daki Cakarta Tekstil Müzesi'ne, Türkiye-Endonezya ilişkilerinin tarihini yansıtan sergi açıldı
İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak
Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet