Bulgaristan'da "Days of Challenges" festivalinde 6 macera filmi gösterime girecek
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek "Days of Challenges" film festivalinde ikisi Bulgar yapımı 6 macera filmi gösterime girecek.
Ankara
BTA'nın haberine göre, 1-2 Şubat'ta Sofya'daki Lumiere Sineması'nda düzenlenecek festivalde Bulgaristan'daki 4 dağın zirvelerine 24 saatten kısa sürede tırmanan koşucu Petar İvanov ile dağ bisikletçisi Tsvetan İvanov'un konu edileceği "Passion 4 Peaks" isimli film gösterime girecek.
Festivalde gösterime girecek diğer Bulgar yapımı film ise "Electric Avenue" olacak.
Dağ güvenliği gibi konulara odaklanan 6 macera filminin gösterime gireceği etkinlikte Fransız dağ rehberi Thierry Renault'nun konuşma yapması bekleniyor.
Bulgaristan Kuşları Koruma Derneği, güneydoğu Bulgaristan'daki Sakar Dağı'nda çiftçilik faaliyetleri nedeniyle tehdit altındaki çeşitli türlerin korunmasına ilişkin projesinin sunumunu yapacak.
Festivalde ayrıca Bulgar zoolog ve dağcı Boyan Petrov anılacak. Petrov, 3 Mayıs 2018'de Himalayalar'da kaybolmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.