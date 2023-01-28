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Kültür

Bulgaristan'da "Days of Challenges" festivalinde 6 macera filmi gösterime girecek

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek "Days of Challenges" film festivalinde ikisi Bulgar yapımı 6 macera filmi gösterime girecek.

Mehmet Alaca   | 28.01.2023
Bulgaristan'da "Days of Challenges" festivalinde 6 macera filmi gösterime girecek

Ankara

BTA'nın haberine göre, 1-2 Şubat'ta Sofya'daki Lumiere Sineması'nda düzenlenecek festivalde Bulgaristan'daki 4 dağın zirvelerine 24 saatten kısa sürede tırmanan koşucu Petar İvanov ile dağ bisikletçisi Tsvetan İvanov'un konu edileceği "Passion 4 Peaks" isimli film gösterime girecek.

Festivalde gösterime girecek diğer Bulgar yapımı film ise "Electric Avenue" olacak.

Dağ güvenliği gibi konulara odaklanan 6 macera filminin gösterime gireceği etkinlikte Fransız dağ rehberi Thierry Renault'nun konuşma yapması bekleniyor.

Bulgaristan Kuşları Koruma Derneği, güneydoğu Bulgaristan'daki Sakar Dağı'nda çiftçilik faaliyetleri nedeniyle tehdit altındaki çeşitli türlerin korunmasına ilişkin projesinin sunumunu yapacak.

Festivalde ayrıca Bulgar zoolog ve dağcı Boyan Petrov anılacak. Petrov, 3 Mayıs 2018'de Himalayalar'da kaybolmuştu.

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