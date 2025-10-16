"Bugün Güzel" filmi 12 Aralık'ta vizyona girecek
Bugün Güzel" filmi 12 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.
İstanbul
Yapımını TAFF Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Oğuzhan Koç'a, senaryosu Aksel Bonfil'e ait, yönetmen koltuğunda ise Mali Ergin'in oturduğu, mizah, aşk ve dostluk bağlarını bir araya getiren film, zorluklara mizahi bir dille yaklaşırken, aşkın ve dostluğun iyileştirici gücünü ele alıyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Çekimleri tamamlanan filmde başrolleri Oğuzhan Koç, Ayça Ayşin Turan, İbrahim Selim ve Neslihan Arslan paylaşırken, Buçe Buse Kahraman, Derya Alabora, Şerif Erol, Nebil Sayın, Ege Aydan, Gamze Topuz ve Emre Aslan da oyuncu kadrosunda yer aldı.
Oğuzhan Koç'un sağlıklı yaşam önerileri sunan "Ali" isimli idealist bir uzmana hayat verdiği yapımda, Ayça Ayşin Turan ise hayatı neşe ile yaşayan "Güneş" hemşireyi canlandıracak.
Film, hayatın gerçeklerinin üstesinden gelmenin yollarını farklı bir bakış açısıyla beyazperdeye taşıyacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.