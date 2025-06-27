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Kültür

"Buğday Tanesi"ne Londra Uluslararası Film Festivali'nden ödül

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi, Londra Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Uluslararası Bağımsız Film Ödülü"ne layık görüldü.

Ahmet Buğra Olaç  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
"Buğday Tanesi"ne Londra Uluslararası Film Festivali'nden ödül

TBMM

Buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi, Londra Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Uluslararası Bağımsız Film Ödülü"ne layık görüldü.

Doğan Ümit Karaca'nın yönettiği, Ahmet Kutsi Karadoğan, Deniz Arna ve Erkan Bektaş gibi isimlerin rol aldığı "Buğday Tanesi", Londra Uluslararası Film Festivali'nden ödülle döndü.

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Bayram, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanından 106 ülke ve 823 filmin yarıştığı bu prestijli festivalde, 'Buğday Tanesi/A Piece of Grain' filmimiz 'En İyi Uluslararası Bağımsız Film Ödülü'ne layık görüldü. Sanatın evrensel gücüne inandık ve hikayemizi beyaz perdeye taşıdık. Bu anlamlı ödül, emeğin, inancın ve azmin bir sembolüdür." ifadelerini kullandı.

Bayram'ın hayat mücadelesini konu alan 2022 yapımı film, birçok festivalden ödülle dönmüştü.

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