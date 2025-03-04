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Kültür

Broadway'in uzun süre sahnelenen müzikali "Chicago" İstanbul'da seyirciyle buluşuyor

Broadway'in uzun soluklu müzikali "Chicago", Avrupa turnesi kapsamında 15-20 Nisan arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM)'de sahnelenecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Broadway'in uzun süre sahnelenen müzikali "Chicago" İstanbul'da seyirciyle buluşuyor

İstanbul

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, müzikal, altı Tony ödülü, iki Olivier ödülü ve bir Grammy ödülüne sahip.

Orijinal Broadway prodüksiyonuyla izleyiciyle buluşacak olan yapımın müziklerini John Kander hazırladı. Şarkı sözlerini ise Fred Ebb kaleme aldı.

Bob Fosse'nin yazdığı müzikal, seyircilere 1920'lerin ışıltılı dünyasında suç, tutku ve şöhret dolu bir hikaye sunacak.

"Chicago", Broadway ve West End tarihindeki en uzun soluklu Amerikan müzikali olma unvanını taşıyor. Roxie Hart'ın suç ve sansasyon dolu hikayesini anlatan yapım, içinde "Razzle Dazzle", "Cell Block Tango" ve "All That Jazz"in arasında olduğu unutulmaz şarkıları barındırıyor.

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