Broadway'in uzun süre sahnelenen müzikali "Chicago" İstanbul'da seyirciyle buluşuyor
Broadway'in uzun soluklu müzikali "Chicago", Avrupa turnesi kapsamında 15-20 Nisan arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM)'de sahnelenecek.
İstanbul
Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, müzikal, altı Tony ödülü, iki Olivier ödülü ve bir Grammy ödülüne sahip.
Orijinal Broadway prodüksiyonuyla izleyiciyle buluşacak olan yapımın müziklerini John Kander hazırladı. Şarkı sözlerini ise Fred Ebb kaleme aldı.
Bob Fosse'nin yazdığı müzikal, seyircilere 1920'lerin ışıltılı dünyasında suç, tutku ve şöhret dolu bir hikaye sunacak.
"Chicago", Broadway ve West End tarihindeki en uzun soluklu Amerikan müzikali olma unvanını taşıyor. Roxie Hart'ın suç ve sansasyon dolu hikayesini anlatan yapım, içinde "Razzle Dazzle", "Cell Block Tango" ve "All That Jazz"in arasında olduğu unutulmaz şarkıları barındırıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.