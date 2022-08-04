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Kültür

Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı 'Suikast Treni' vizyona giriyor

Brad Pitt'in rol aldığı "Suikast Treni"nin yanı sıra üç korku filmi ve iki animasyon film bu hafta izleyiciye sunulacak.

Hilal Uştuk   | 04.08.2022
Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı 'Suikast Treni' vizyona giriyor

İstanbul

Sinema salonlarında bu hafta biri yerli, 6 film sinemaseverlerle buluşacak.

Oscar ve Altın Küre ödüllü Hollywood yıldızı Brad Pitt'in başrollerinde oynadığı "Suikast Treni"nin yönetmenliğini David Leitch üstlendi.

Pitt'in yanı sıra Joey King, Aaron Taylor Johnson ve Brian Tyree Henry’nin de rol aldığı film, gerilim ve aksiyon türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Tokyo’daki bir trende birbirini öldürmeye çalışan bir grup suikastçının hikayesini anlatan yapım, işini barışçıl bir şekilde yapmaya çalışan Uğur Böceği adlı suikastçının son görevinde, ölümcül düşmanlarla mücadelesini ve trenden inmek için yaşadıklarını işliyor.

Haftanın korku filmleri

Tal Lazar’ın yönettiği korku filmi "Doğmamış"ta, Manni L. Perez, Chris Bellant, Jesse R. Tendler, Brian David Tracy, Clifton Samuels, Carys McGrory, Deborah Stile, Dameka Hayes, Richey Nash ve Asher Edgecliffe Johnson rol aldı.

Chris Beyrooty, Dean Law, Ariel Luque, Jiwon Moon, Daniel J. Phillips, Dean Puckett ile Nicolas Onetti’nin yönettiği "Kızıl Kitap" filminde, Valeria San Martin, Agustin Olcese, Marlene Pedersen Chauviere ile Bruno Giacobbe oynuyor.

Umut Kumral Devecioğlu’nun yönettiği yerli korku filmi "Afarid"de ise Serbay Çelikbaş, Hilal Yazıcı, Rıdvan Arslan ile Bermal Karaer rıol aldı.

Animasyon filmler

"Doraemon: Nobita’nın Küçük Yıldız Savaşları 2021" adlı animasyon filmini Susumu Yamaguchi yönetirken, seslendirmesini Elif Koç, Nuray Avcı, Ümit Belen ile Çağıl Özdemir üstlendi.

Filmin konusu kısaca şöyle:

Yaz tatili devam ederken bir gün, Nobita’nın aldığı küçük bir roketten Papi adında minicik bir uzaylı çıkar. Papi, Pirika gezegeninin başkanıdır ve isyancılardan kaçıp dünyaya gelmiştir. Balina şeklindeki bir uzay savaş gemisi de dünyaya gelir ve Papi’yi yakalamak için saldırır. Doraemon ve arkadaşları, Papi’nin evini korumak için Pirika gezegenine gider.

"Çiykinley"in yönetmenliğini Toby Genkel ile Jens Moller üstlendi. Film, kendilerine yeni bir yuva arayan Çiykinley ailesinin, tüm köyü kokutan devasa çöp yığınıyla baş etmeye çalışan Kokuşuk Köyü'ne ulaşınca yaşadıklarını işliyor.

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