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Kültür

Bosna Hersek'teki tarihi Kuşlat Camisi'nde cuma namazı kılındı

Bosna Hersek'in doğusunda bulunan, her yıl sadece ağustos ayının son haftası cuma namazı kılınan Kuşlat Camisi'nde yüzlerce Müslüman namazını eda etti.

Vedran Bosnjak, Lejla Biogradlija  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
Bosna Hersek'teki tarihi Kuşlat Camisi'nde cuma namazı kılındı Fotoğraf: Ahmet Besic/AA

Saraybosna

Tuzla İslam Birliği Meclisi Başimamı Ahmed Huskanovic, namaz öncesinde yaptığı konuşmada, bir kez daha cuma namazı vesilesiyle Kuşlat Camisi'nde bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bosna Hersek'e fetih için gelen Osmanlı askerlerince 1460-1480 yıllarında Konjevic Polje ile Zvornik arasındaki bir tepenin zirvesinde inşa edilen Kuşlat Camisi, ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşta Sırplar tarafından yakıldı.

2013'te yenilenerek tekrar açılan camide, her yıl sadece ağustosun son haftası cuma namazı kılınıyor.

"Fethin simgesi" olarak nitelendirilen cami, konumu itibarıyla kartal yuvasını andırıyor ve ulaşım zor olduğu için burada vakit namazları kılınamıyor.

Bosna Hersek'teki en eski camilerden biri olan, konumuyla hayranlık uyandıran camiye yarım saatlik bir yürüyüşün ardından ulaşılabiliyor.

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